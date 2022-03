C’è la possibilità di usufruire di offerte telefonia e internet per i disabili scontate, con un prezzo praticamente dimezzato nel loro costo. Forse non proprio tutti i potenziali beneficiari sanno che c’è modo di risparmiare molto sul costo mensile del proprio servizio voce o di connessione: per fortuna l’AGCOM, attraverso una specifica campagna, ricorda quali siano le modalità e i tempi per passare alla richiesta.

Come già indicato, sono beneficiari di offerte telefonia e internet a prezzo dimezzato le persone con una grave disabilità motoria. Il risparmio riguarda sia le proposte commerciali relative ad una linea mobile che quelle riferite al fisso, insomma in base alle esigenze del richiedente.

Per ottenere lo sconto, bisognerà inviare uno specifico modulo di adesione all’operatore prescelto entro e non oltre la data del 1 aprile. La domanda da compilare potrà essere trovata sempre sul sito del vettore al quale ci si vuole affidare, nella pagina dedicata alle “Agevolazioni per utenti con disabilità”. Alla specifica domanda, andrà allegato il verbale di handicap con il riferimento alla legge n. 388/2000 della persona che intende fare richiesta del taglio di prezzo sul contratto. Lo sconto sarà applicato, secondo quanto riportato sul sito dell’AGCOM, sulla componente voce oppure su quella relativa alla connessione ma non su entrambe.

Per quanto tempo le offerte telefonia e rete per i disabili saranno scontate dopo l’invio della domanda. A seguito dell’invio della richiesta, il primo taglio di spesa sarà applicato dopo il 30 aprile 2022. Almeno per il momento, poi, lo sconto continuerà ad essere mantenuto per non oltre dodici mesi. A seguito di questo primo periodo, il tempo potrebbe essere prolungato o anche solo rimodulato: difficile saperlo fin d’ora e dunque non resta da fare altro che approfittare dell’occasione attuale e sperare che l’iniziativa sia prorogata.

