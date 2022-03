Ci sono alcune informazioni che dobbiamo prendere in esame questa mattina per quanto concerne la tanto attesa uscita di Hogwarts Legacy in Italia. In particolare, in ambito gaming da un po’ di tempo a questa parte siamo soliti concentrarci solo sulla disponibilità PS5, come del resto abbiamo osservato con un recente articolo sul nostro magazine. Tuttavia, bisogna prendere in esame anche lo stato dei lavori per alcuni giochi molto attesi nel nostro Paese.

Cosa sappiamo ad oggi sull’uscita di Hogwarts Legacy in Italia

Quali sono le informazioni venute a galla nel corso delle ultime ore a proposito dell’uscita di Hogwarts Legacy in Italia? Dovremo portare ancora molta pazienza, in quanto Sony PlayStation e Warner Bros durante il cosiddetto State of Play del 17 marzo hanno confermato che l’appuntamento sarà fissato entro la fine del 2022. Nessuna data specifica, dunque, anche se è possibile avanzare qualche ipotesi sotto questo punto di vista per il pubblico italiano che è interessato all’argomento.

ARTICOLI CORRELATI

Fare previsioni più precise sull’uscita di Hogwarts Legacy, al momento, è molto complicato. La sensazione molto forte, dopo le dichiarazioni strappate nella giornata di ieri, è che difficilmente toccheremo con mano il titolo a settembre, al contrario di quanto era stato ipotizzato in un primo momento nel nostro Paese. Occhio, pertanto, all’ultimo trimestre del 2022, quando ci saranno sicuramente annunci più concreti sotto questo punto di vista.

Ricapitolando, allo stato attuale è possibile immaginare che l’uscita di Hogwarts Legacy ci sia tra ottobre e dicembre. Il tutto, al netto di imprevisti che potrebbero ritardare ulteriormente l’appuntamento. La speranza è che durante la stagione estiva possa venire a galla qualche informazione più concreta per inquadrare al meglio la situazione. In questo modo, infatti, potremo prepararci meglio al tanto atteso appuntamento per gli appassionati.