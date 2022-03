Il fantastico Apple Watch 6, considerato un vero e proprio telefono da polso, quest’oggi, venerdì 18 marzo, la versione super completa GPS + Cellular è disponibile su Amazon all’incredibile prezzo di 339,00 euro (invece di 539,00 euro di listino). Lo smartwatch del brand statunitense è venduto nella colorazione Argento/Bianco e nell’edizione con cassa in alluminio da 40 mm, adatto per polsi da 130-200 mm. Il prodotto, scontato di ben 200,00 euro, è venduto e spedito stesso dall’e-commerce, le spedizioni sono rapide e gratuite. Inoltre, vi è la possibilità di pagarlo in due modalità: in un’unica soluzione oppure in 5 rate mensili da 67,80 euro l’una. Andiamo a vedere insieme quali sono le principali caratteristiche di questo pazzesco wearable.

L’Apple Watch 6 mostra un display Retina always-on 2,5 volte ancora più luminoso alla luce del giorno, anche quando avete il polso abbassato. Potete personalizzare il look al vostro orologio cambiando colore al vostro cinturino; scoprire nuovi quadranti, renderli personali al proprio stile e condividere quelli preferiti. Con questo modello GPS + Cellular, sarà possibile inviare e ricevere telefonate e messaggi e trovare indicazioni stradali, ascoltare Apple Music in streaming e parlare a Siri, il tutto senza dover utilizzare per forza il telefono.

Con questo smartwatch avrete il futuro della salute a portata di polso: infatti, grazie al nuovo sensore rivoluzionario è in grado di misurare i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), tiene traccia dei livelli di sonno, del ritmo cardiaco e, tramite l’app ECG, esegue un elettrocardiogramma direttamente dal polso quando e ovunque vogliate. L’Apple Watch 6 registra ogni vostro movimento tutti i giorni e monitora con precisione tutti i vostri allenamenti, tra cui: corsa, nuoto (sia in piscina che a mare), yoga, bicicletta, ballo e tantissimi altri ancora. Insomma, non fatevelo scappare all’incredibile prezzo super scontato di 339,00 euro su Amazon.

