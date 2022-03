Non ci sono riscontri incoraggianti, oggi 18 marzo, per quanto riguarda la durata della batteria dopo aver installato l’aggiornamento con iOS 15.4. Questo, in breve, il primo verdetto sul pacchetto software, fermo restando che per maturare un’opinione più attendibile e sicura dovremo attendere quantomeno un’altra settimana. Dunque, dopo aver analizzato le principali novità assicurate al pubblico tramite l’upgrade, come abbiamo osservato con un articolo recente, ora tocca fare uno step in più.

Cosa sappiamo sulla durata della batteria dopo il download dell’aggiornamento con iOS 15.4

Quali sono le indicazioni venute a galla fino a questa mattina, a proposito della durata della batteria dopo aver installato l’aggiornamento con iOS 15.4? Bisogna capire in primis se alcuni modelli siano maggiormente colpiti rispetto ad altri. In particolare, occhio soprattutto all’iPhone 13 Pro Max, finito al centro di diverse segnalazioni a pochi giorni dall’installazione del firmware. Come accennato, però, non è detto che i prodotti più “anziani” siano esenti.

Dobbiamo fare molta attenzione, perché potrebbe trattarsi di un falso allarme. Apple ha più volte dichiarato che dopo l’installazione di un aggiornamento, i dispositivi in modo del tutto automatizzato effettuano in background una serie di operazioni che hanno per forza di cose un’incidenza sulla durata della batteria. Mi riferisco, ad esempio, alla tanto chiacchierata indicizzazione dei file, fino ad arrivare alla ricalibrazione della batteria.

Ecco perché ci sono buone probabilità che a partire dalla prossima settimana si possa arrivare a valori più alti in termini di autonomia, per tutti coloro che hanno scaricato l’aggiornamento iOS 15.4. A voi come stanno andando le cose? Fateci sapere qui di seguito con un commento, in attesa di conoscere le prossime mosse di Apple per migliorare la situazione in termini di sviluppo software. Così facendo, avremo uno sguardo d’insieme più attendibile.

