Per non essere superati dalla serie dei Samsung Galaxy S21, che hanno appena ottenuto un nuovo aggiornamento software, l’ultima generazione di smartphone Galaxy Note, ovvero la serie dei Samsung Galaxy Note 20, ora sta ricevendo l’upgrade alla One UI 4.1 basato su Android 12. Come riportato da ‘SamMobile‘, il colosso di Seul sta lanciando il pacchetto per i Samsung Galaxy Note 20, Note 20 5G e Note 20 Ultra 5G (un po’ tutti i modelli della serie in questione, per farvela breve).

A partire da ora, l’aggiornamento è disponibile solo in Svizzera, ma è solo questione di tempo prima che altri Paesi agguantino l’upgrade (nel giro di qualche giorno potrebbe arrivare anche in Italia). L’aggiornamento introduce nuove funzionalità della fotocamera prese in prestito dalla serie dei Samsung Galaxy S22, alcune opzioni di personalizzazioni aggiuntive, una funzione che permette agli utenti di scegliere la quantità di RAM virtuale che desiderano allocare ed altro ancora. Il nuovo firmware è anche abbinato all’ultima patch di sicurezza di marzo 2022, l’ultima disponibile anche per quanto riguarda Google.

I clienti dei Samsung Galaxy Note 20 in Svizzera possono aggiornare i loro telefoni via OTA (Over-The-Air) una volta ricevuta la notifica, oppure provare a verificarne la disponibilità attraverso il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa‘. Ricordate di procedere all’installazione senza pensieri solo dopo aver effettuato un backup dei vostri dati (non che vengano cancellati dall’aggiornamento, ma potreste aver bisogno di ripristinarli nel caso in cui nasca l’esigenza di un hard-reset non previsto, e di controllare che la percentuale residua della batteria non sia inferiore al 50%). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

