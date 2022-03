Jung Ho-yeon di Squid Game ha trovato il suo prossimo ruolo televisivo. L’attrice e modella 27enne. nota per aver interpretato Kang Sae-byeok nella serie sudcoreana di Netflix, è entrata a far parte di Disclaimer, nuovo progetto tv di Alfonso Cuarón per Apple.

Jung Ho-yeon di Squid Game sarà affiancata da un cast corale, già annunciato in precedenza: Cate Blanchett, Kevin Kline, Sacha Baron Cohen e Kodi Smit-McPhee.

Basato sull’omonimo romanzo di Renee Knight, Disclaimer vedrà la Blanchett nei panni di Catherine Ravenscroft, una rispettata giornalista televisiva di successo la cui carriera è stata costruita grazie alle scottanti rivelazioni celate nelle prestigiose istituzioni. Quando un romanzo intrigante scritto da un vedovo (Kline) appare sul suo comodino, è inorridita nel rendersi conto di essere un personaggio chiave in una storia che sperava fosse sepolta da tempo in passato.

Jung Ho-yeon interpreterà Kim. Descritta come ambiziosa, laboriosa e desiderosa di compiacere, Kim sa che lavorare per Catherine Ravenscroft sarà la sua grande occasione.

L’attrice e modella ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo in Squid Game, ruolo che le è valso il SAG Award per la migliore interpretazione di un’attrice in una serie drammatica. Sebbene il percorso del suo personaggio sia concluso, la star ha dichiarato che le piacerebbe tornare nella seconda stagione della serie tv. Oltre a recitare, ha anche lavorato come modella per molti dei migliori marchi ed è apparsa anche in “Korea’s Next Top Model”.

Alfonso Cuarón è sceneggiatore, regista e produttore esecutivo di Disclaimer tramite la Esperanto Filmoj, che è attualmente oggetto di un accordo generale con Apple. Emmanuel Lubezki e Bruno Delbonnel saranno i direttori della fotografia del progetto. Gabriela Rodriguez di Esperanto Filmoj è la produttrice esecutiva insieme a David Levine, Dawn Olmstead e Steve Golin di Anonymous Content. Cate Blanchett è la produttrice esecutiva e Kevin Knight è il co-produttore esecutivo.

