Il nuovo Honor Magic4 Ultimate è stato appena svelato, presentando un comparto fotografico posteriore davvero da fare invidia. Il device include un grande sensore da 1/1.12” con risoluzione da 50MP (i pixel più larghi, da 1.4 µm o 2.8 µm col pixel binning, sono uniti con un obiettivo ottimizzato (design 8P, apertura f/1.6). La lente assicura una nitidezza del 37% al centro e del 30% ai bordi. Meglio anche il sensore ultra-grandangolare da 64MP (angolo di visione che sale a 126° e obiettivo 7P con apertura f/2.2).

Non manca nemmeno lo ‘Spectral Enhanced Camera‘ da 50MP, che abbiamo già avuto modo di conoscere a bordo di Honor Magic V. Per il resto il comparto fotografico di Honor Magic4 Ultimate non presenta grandi variazioni: teleobiettivo da 64MP (con OIS, obiettivo da 90mm, zoom ottico 3,5x e digitale fino a 100x), sensore 8×8 dToF e Flicker Sensor (a 8 canali) per il rilevamento della temperatura cromatica della luce ambientale, volta a diminuire lo sfarfallio che può essere presente nella luce artificiale. Frontalmente trova posto un sensore ultra-grandangolare da 12MP (angolo di visione di 100°) ed il sensore ToF 3D, collocati in un foro ovale che trova posto nell’angolo in alto a sinistra. Le fotocamere vengono potenziate da un processore di immagine personalizzato (ISP), in grado di arrivare a picchi di 28,8 TOPS (efficienza energetica di 13,4 TOP per Watt).

Il processore di immagine personalizzato (ISP) può anche elaborare le immagini riprese a 20 bit per canale, oltre che mettere a disposizione una modalità notturna in 4K con anteprima in presa diretta. L’ISP, infine, include il supporto al formato Magic-Log2, con gamma dinamica superiore del 15% e supporto al 3D LUTS. A detta del produttore cinese, il nuovo Honor Magic4 Ultimate può tranquillamente tenere testa a fotocamere con sensori da 1″ e obiettivi con apertura f/1.8.

