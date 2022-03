Viene annunciato oggi il tour estivo di Madame. Dopo i sold out nei club, Madame comunica le date della tournée che da giugno ad agosto la porterà sui principali palchi d’Italia, ospite dei festival più prestigiosi della penisola.

Si parte il 26 giugno da Genova per far tappa al Rock In Roma il 5 luglio. A seguire, Madame è attesa in concerto a Jesolo e Grado, il 13 e il 14 luglio. Le tappe successive sono in programma al Collisioni Festival di Alba (Cuneo) il 16 luglio e ad Offida il 22 luglio. Il 23 luglio Madame è attesa a Siena e il 28 luglio a Roccella Jonica.

Il 30 luglio sarà a Marina di Ginosa (TA). L’ultimo degli appuntamenti live al momento comunicati è quello atteso per il 10 agosto ad Alghero, Anfiteatro Maria Pia.

I biglietti per i concerti del tour estivo di Madame sono disponibili in prevendita online e nei punti vendita autorizzati da oggi.

Intanto, a maggio Madame si esibirà nei club. I biglietti precedentemente acquistati per le date indoor nei club restano validi per i nuovi spettacoli. I biglietti per le nuove date estive sono in prevendita dalle ore 14.00 di venerdì 18 marzo su TicketOne.

Il tour estivo di Madame: le date

26 GIUGNO – GOA BOA THE NEXT DAY – GENOVA

5 LUGLIO – ROCK IN ROMA – ROMA

13 LUGLIO – SUONICA FESTIVAL – JESOLO (VE)

14 LUGLIO – GRADO FESTIVAL – GRADO (GO)

16 LUGLIO – COLLISIONI FESTIVAL – ALBA (CN)

22 LUGLIO – PIAZZA DEL POPOLO – OFFIDA (AP)

23 LUGLIO – FORTEZZA MEDICEA – SIENA

28 LUGLIO – ROCCELLA SUMMER FESTIVAL – ROCCELLA JONICA (RC)

30 LUGLIO – ELEPHANT PARK – MARINA DI GINOSA (TA)

10 AGOSTO – ANFITEATRO MARIA PIA – ALGHERO (SS)