Ci sono alcune informazioni che dobbiamo prendere in esame questa mattina, per quanto riguarda la mail Teletu e relativi problemi riscontrati dal pubblico in queste settimane. Rispetto al nostro ultimo articolo a tema, in effetti, c’è qualche buona notizia che dobbiamo analizzare con attenzione. Se da un lato in tanti riescono finalmente ad accedere alla propria casella di posta elettronica, allo stesso tempo le cose cambieranno drasticamente a stretto giro qui da noi.

Cosa sappiamo sulla mail Teletu in vista del tanto discusso del blocco del 1 aprile

Per farvela breve, non illudetevi troppo nel caso in cui siate riusciti ad entrare nella vostra mail Teletu, visto che dal 1 aprile il servizio potrebbe essere sospeso definitamente. Come dobbiamo muoverci per evitare brutte sorprese e, soprattutto, per agire tempestivamente in vista del blocco di cui tanto si parla in questa fase? Qualora vogliate esportare i vostri messaggi, in effetti, ci sono alcune istruzioni che vanno seguite con precisione.

In tal senso, dovete andare su “opzioni” e poi su “gestione cartelle”. Arrivati a quel punto per portare altrove i dati contenuti nella vostra mail Teletu dovrete salvare l’intera cartella della posta ricevuta e della posta inviata, tanto per citare le due sezioni tendenzialmente più importanti per il pubblico. I messaggi, per la cronaca, vengono salvati in formato mbox. Sarà meglio adoperarsi in questa direzione, visto che tra due settimane circa potrebbe succedere di tutto.

I termini di servizio non citano direttamente la mail Teletu tra i servizi che verranno sospesi dal prossimo 1 aprile, ma diversi utenti riferiscono di aver ricevuto chiari messaggi dagli assistenti nel corso delle ultime settimane. Da capire se le informazioni sulla sospensione della webmail a partire dal 1 aprile diventeranno ufficiali o meno. Vi terremo aggiornati sotto questo punto di vista.