Com’è finita Doc Nelle tue Mani 2? Dopo tanta attesa finalmente (ma con il cuore in mille pezzi) abbiamo assistito agli ultimi episodi della stagione andati in onda ieri sera sconvolgendo i fan e mandando in tilt il popolo dei social. Anche quelle di ieri sono state due ore passate tra il sorriso e il pianto ma anche tra le emozioni e le rivelazioni di verità che hanno fatto male, ai personaggi e al cuore dei fan, ma cosa è successo e com’è finita Doc Nelle tue Mani 2?

La risposta è arrivata come un pugno dritto al cuore perché gli ultimi episodi non ci hanno fatto solo tornare alla morte di Lorenzo per raccontarci quello che è successo davvero ma hanno portato alla morte di un altro personaggio importante. Andrea Fanti, ad un passo dal diventare primario, è finito sotto indagine per la morte di Lorenzo e lui stesso ha ammesso di aver tolto l’ossigeno al dottore per salvare la carriera della figlia.

In realtà è proprio Carolina che lo ha fatto e ad un passo dal finale ha trovato il coraggio di dirlo liberandosi di questo macigno e permettendo al padre di ottenere il posto di primario a discapito di Caruso finito, a sua volta, nei guai, per un ‘traffico’ di bombole di ossigeno in piena pandemia. Tutto risolto quindi? No. Doc Nelle tue Mani 2 regala al pubblico un ultimo colpo di coda con la morte di Alba.

Dopo aver passato una stagione in sordina e un po’ lontano dall’azione, prima per via della madre e poi per gli impegni di Riccardo, la dottoressa è morta per un mancato trapianto di fegato al grido di ‘cane blu’.

Un lieto fine però c’è stato, quello di Gabriel ed Elena. Il dottore ha provato a seguire il suo destino salvo poi tornare indietro, chiudersi in quarantena insieme ai suoi colleghi per via del batterio diffusosi nel reparto e, infine, ha detto sì alla proposta di matrimonio della sua fidanzata. Ciliegina sulla torta, Andrea Fanti torna ad essere primario e accoglie nuovi specializzandi, potenziali protagonisti di Doc Nelle tue Mani 3.