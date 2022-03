Che malattia ha Fedez? Il rapper ha comunicato ieri pomeriggio di essere affetto da una malattia. In lacrime sui social ha spiegato ai suoi follower che dovrà affrontare un percorso impegnativo nelle prossime settimane ma, fortunatamente, il suo male è stato trovato in tempo e potrà essere curato.

Con un video in lacrime su Instagram, Fedez anticipa che terrà tutti aggiornati sul suo stato di salute e racconterà il suo percorso, ma non in questo momento. Adesso vuole solo trascorrere un po’ di tempo in compagnia della sua famiglia: di sua moglie Chiara Ferragni e dei figli Vittoria e Leone.

Quando Fedez parlava di sclerosi multipla

Basta andare indietro di qualche anno per risalire ad un altro video, quello in cui Fedez parlava della possibilità che un giorno sarebbe risultato affetto da sclerosi multipla. Il rapper spiegava infatti di avere una “piccola cicatrice bianca” e durante il programma TV La Confessione di Peter Gomez parlava di demielinizzazione nella testa.

Nel corso del 2019, aveva poi raccontato:

“Mesi fa durante una visita di controllo mi è stata riscontrata “una piccola anomalia” che avrebbe potuto preannunciare un male più grande, di quelli con cui ci devi convivere tutta la vita purtroppo (è tutto sotto controllo)”.

Nel programma di Gomez, invece, aveva spiegato:

“Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, che è una piccola cicatrice bianca. Sono dovuto restare sotto controllo perché, clinicamente, quello che mi hanno riscontrato è una sindrome radiologicamente verificata, ovvero la demielinizzazione è quello che avviene quando hai la sclerosi multipla. Ti trovano questa cosa e ti dicono: “Guarda, devi stare sotto controllo” perché può essere, come può non essere, che si tramuti in sclerosi. Questo è stato per me il motivo di iniziare un percorso per migliorare e per scegliere le mie battaglie“