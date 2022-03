È pronto a fare il suo debutto il nuovo smartwatch low-cost di Realme: il DIZO Watch S. Secondo i recenti rumors giunti dal noto portale ‘91mobiles‘, questo dispositivo dell’azienda cinese dovrebbe essere presentato in India nei prossimi giorni. A quanto pare non si tratta della prima volta che se ne parla, ma il brand asiatico è pronto alla presentazione dell’orologio. A questo punto, andiamo a vedere insieme i dettagli relativi alle caratteristiche tecniche del wearable.

Iniziamo col dire che il Realme DIZO Watch S sfoggerà un design molto vicino a quello di Apple Watch con una forma rettangolare simile a quella del già conosciuto Watch 2 Sports. Quanto ai dettagli tecnici, l’orologio sarà dotato di sensori in grado di rilevare le funzioni più comuni per la salute, come ad esempio: la frequenza cardiaca, i livelli di ossigenazione nel sangue (SpO2) e tanto altro ancora (non ci è consentito scendere troppo nei dettagli, vi daremo informazioni più precise prossimamente). Secondo le ultime indiscrezioni, parliamo di uno smartwatch low cost, ossia dal basso costo: infatti, come riporta la fonte sopra nominata, dovrebbe costare circa 3.000 rupie indiane, che al cambio corrispondono a non oltre 35 euro. Ad ogni modo, questo prezzo è giusto per farci un’idea orientativa, dato che se consideriamo il suo arrivo nei mercati europei, le cifre saranno oggetto di importanti revisioni. Al momento, inoltre, non si conoscono precise informazioni circa lo schermo e altre componenti tecniche che contraddistinguono il prodotto.

Ora come ora, non ci resta dunque che aspettare la presentazione, che, salvo eventuali smentite, dovrebbe essere in programma proprio nei prossimi giorni (al massimo entro la fine del mese di marzo). Attendiamo anche la possibile uscita negli altri mercati europei, compreso quello italiano. Dunque, resteremo aggiornati su tale questione.

