Un’Altra Scatenata Dozzina su Disney+ dimostra che a volte i remake funzionano. Difficile ripetere la magia del film del 2003 con Steve Martin e Bonnie Hunt. Altrettanto difficile fare meglio di quello omonimo del 1950. In questo caso, però, l’operazione del remake è quello di adattarlo all’attualità, riuscendo ad essere inclusivo, riflessivo e divertente allo stesso tempo.

La trama di base resta la stessa: una coppia alle prese con i suoi dieci figli, alcuni loro, altri nati dai rispettivi precedenti matrimoni. Quando il padre di famiglia, Paul, ottiene un’offerta lavorativa vantaggiosa nel New Jersey, lui, sua moglie Zoe e la loro allargata famiglia si trasferiscono in un quartiere ricco. La nuova situazione farà insorgere guai e problematiche.

La Casa di Topolino fa affidamento su Zach Braff (Scrubs) e Gabrielle Union (Bad Boys II) per guidare un cast di attori giovanissimi, molti esordienti, che compongono la numerosa famiglia Baker. A movimentare le loro giornate c’è l’ingombrante presenza dell’ex marito di Zoe, Dom, una star del basket verso cui Paul si sente inferiore per status sociale.

La modernità di Un’Altra Scatenata Dozzina sta nel suo essere al passo con i tempi. È un remake aggiornato e inclusivo, basta dare un’occhiata alla famiglia multietnica di Paul e Zoe. Nel momento in cui i Baker si trasferiscono nel quartiere extralusso del New Jersey emerge il forte divario tra l’umile famiglia e la ricca borghesia, ma anche il razzismo nei confronti di Zoe e dei suoi figli. È chiaro che la donna non si considera una semplice casalinga disperata, e il punto di rottura si raggiunge quando Paul, forse egoisticamente e senza rendersene conto, è a un passo dal raggiungere il suo sogno, che è quello di dare alla sua famiglia un’entrata economia sostanziosa così da competere con Dom. I figli vengono quindi lasciati allo sbando, qualcuno è vittima del bullismo, altri sono in preda ai tumulti adolescenziali – la figlia maggiore di Zoe, Dej, abbandona il basket e l’aspirazione di diventare come suo padre per stare con il suo ragazzo.

Forse i soldi non fanno davvero la felicità? Quando la sua famiglia rischia di cadere a pezzi, Paul dovrà porsi questa domanda.

Un’Altra Scatenata Dozzina su Disney+ è un classico per tutta la famiglia, divertente e intelligente, che seppur non originalissimo nei risvolti narrativi, è comunque in grado di offrire punti di riflessione. Il film, diretto da Gail Lerner, esce il 18 marzo sulla piattaforma di streaming.