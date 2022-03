Venditti e De Gregori all’Arena di Verona nel 2022, per un unico concerto-evento in programma nell’anfiteatro scaligero. La location più suggestiva della penisola si appresta ad accogliere Antonello Venditti e Francesco De Gregori nel mese di luglio. Già nota la data e le informazioni sui biglietti in prevendita.

Il concerto si terrà il prossimo 12 luglio e i biglietti saranno disponibili per l’acquisto da venerdì 18 marzo.

Il concerto di Venditti e De Gregori all’Arena di Verona fa parte delle nuove tappe estive comunicate oggi, che si aggiungono alla tournée già in programma. Il primo dei concerti è atteso allo Stadio Olimpico di Roma il prossimo 18 giugno. I biglietti acquistati in precedenza per il concerto del 5 settembre 2020 e del 17 luglio 2021 restano validi per il nuovo show.

Venditti e De Gregori all’Arena di Verona nel 2022, biglietti in prevendita

Venditti e De Gregori all’Arena di Verona nel 2022 si esibiranno per un’unica serata-evento attesa il 12 luglio. La prevendita dei biglietti per assistere allo spettacolo inizierà venerdì 18 marzo alle ore 16.00 su TicketOne e TicketMaster.

Sarà possibile acquistare i biglietti sia online che via call center e nei punti vendita fisici dislocati in tutta la penisola.

Le date del tour estivo di Venditti e De Gregori

7 luglio – FERRARA – Piazza Trento Trieste (Summer Festival)

10 luglio – LUCCA – Piazza Napoleone (Summer Festival)

12 luglio – VERONA – Arena di Verona (NUOVA DATA)

14 luglio – MAROSTICA (VI) – Piazza Castello (Summer Festival)

16 luglio – CATTOLICA – Arena della Regina

18 luglio – TREVISO – Arena della Marca

24 luglio – PALMANOVA (UD) – Piazza Grande (Estate di Stelle) – (NUOVA DATA)

19 agosto – FASANO (BR) – Piazza Ciaia

21 agosto – LECCE – Pala Live (Oversound Festival)

23 agosto – ROCCELLA JONICA (RC) – Teatro al Castello (Summer Festival)

25 agosto – PALERMO – Velodromo (NUOVA DATA)

27 agosto – TAORMINA (ME) – Teatro Antico

28 agosto – TAORMINA (ME) – Teatro Antico