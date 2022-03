Da poco è stato ufficializzato il nuovo Huawei P50E, il modello economico della serie P50 presentata mesi fa. Come riportato da ‘fonearena.com‘, il device include uno schermo OLED da 6.5 pollici con risoluzione FHD+ (2700 x 1224 pixel) e frequenza di refresh rate a 90Hz, oltre che ad essere spinto dal processore Snapdragon 778G di Qualcomm (processo produttivo a 6nm, octa-core da 4 x 2.4GHz + 4 x 1.8GHz Kryo 670 CPUs), con 8GB di RAM e 128/256GB di storage interno.

Il terminale vanta il supporto dualSIM, il sistema operativo proprietario HarmonyOS 2, la certificazione IP68 contro acqua e polvere, gli speaker stereo e l’USB-C Audio. La fotocamera posteriore include un sensore principale da 50MP True-Chroma Camera, apertura f/1.8), un grandangolare da 13MP (apertura f/2.2) ed un periscopio da 12MP (5x zoom, fino a 80x digital zoom, OIS, apertura f/3.4 e flash LED). La fotocamera frontale si compone di un sensore singolo da 13MP (apertura f/2.4). Il lettore di impronte digitali è contenuto nello schermo. Il Huawei P50E ha dimensioni di 156,5 ×73,8 ×7,92mm, distribuite in un peso di 181gr. Tra le connettività presenti il Wi-Fi 802.11ax, il Bluetooth 5.2 LE, il GPS, l’NFC e l’USB 3.1 (GEN1).

La batteria ha una capacità di 4100mAh con supporto alla ricarica Huawei SuperCharge a 66W. Il device sarà disponibile nelle colorazioni Obsidian Black, Cocoa Gold, Snow White e Galaxy Blue al prezzo di circa 600 euro per il modello da 128GB di memoria interna (quello da 256GB di storage dovrebbe costare 50 euro in più). Il Huawei P50E, almeno per adesso, è un’esclusiva del mercato cinese. Se dovesse arrivare nel nostro Paese sareste disposti ad acquistarlo? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto.

