Arrivano notizie decisamente positive dalla Cina oggi 17 marzo, per quanto riguarda coloro che temevano un drastico abbassamento della disponibilità iPhone 13 nei prossimi mesi. La situazione pandemica, con contagi in rialzo in alcune aree del Paese, aveva infatti indotto le autorità ad ufficializzare una sorta di mini lockdown, limitando notevolmente le attività produttive di alcuni fornitori di Apple. La situazione pare stia gradualmente rientrando, stando alle informazioni raccolte in giornata.

Assicurata la disponibilità iPhone 13 con la ripresa dei lavori in Cina presso alcuni stabilimenti

Dunque, non solo offerte interessanti per questi prodotti, come quella che abbiamo preso in esame ieri sul nostro magazine. Un aggiornamento importante sulla futura disponibilità iPhone 13 ci arriva direttamente da MacRumors, secondo cui qualcosa pare si stia muovendo in Cina tra ieri ed oggi. La questione del giorno riguarda Foxconn, visto che l’azienda ha confermato di aver ripreso la produzione nel suo stabilimento cinese a Shenzhen, a seguito della parziale revoca del blocco delle attività.

Si tratta del risultato di disposizioni che, in tutta la città, sono entrate in vigore ad inizio settimana, con l’annuncio che apre finalmente una nuova fase. La maggiore flessibilità in Cina si è concretizzata con Foxconn che è stata in grado di soddisfare le condizioni governative affinché il personale possa concludere la propria giornata lavorativa in bolla.

Ad oggi, non si conoscono quali prodotti Apple siano prodotti da Foxconn nei suoi due stabilimenti di Shenzhen, ma si tratta del più grande produttore di ‌iPhone‌, motivo per il quale gli scenari diventano promettenti a 360 gradi. Anche per questa ragione, in queste ore, si parla con insistenza di maggiore disponibilità iPhone 13 nelle prossime settimane. Staremo a vedere come andranno le cose negli store dove questi device vengono venduti a ritmi più elevati qui in Italia.

