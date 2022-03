I concerti di Manuel Agnelli a Roma e Milano slittano in estate. L’annuncio arriva dallo stesso cantautore, frontman degli Afterhours, che nelle ultime ore ha comunicato sui social le nuove coordinate per il ritorno sul palco.

Manuel Agnelli a Roma e Milano: le nuove date

I concerti di Manuel Agnelli erano programmati inizialmente per il 17 maggio 2022 all’Atlantico di Roma e per il 19 maggio 2022 all’Alcatraz di Milano. Il cantautore ha annunciato che questi spettacoli slittano in estate e cambieranno location con eventi che si terranno all’aperto anziché nei palazzetti. Ecco il nuovo calendario.

19 luglio 2022 Roma – Villa Ada

Posto Unico € 34,50 25 luglio 2022 Sesto San Giovanni (MI) – Carroponte

Posto Unico € 34,50

I biglietti acquistati per gli eventi precedenti resteranno validi ed è possibile richiedere il rimborso presso il rivenditore utilizzato entro il 16 aprile 2022. Manuel Agnelli, inoltre, annuncia che presto verranno comunicate altre date estive. I motivi che hanno portato allo slittamento dei concerti sono legati al persistere dell’emergenza sanitaria. Ecco il messaggio per i fan:

“Purtroppo il perdurare di una situazione incerta non consente a nessuno di noi, artisti e staff, di muoverci con la dovuta serenità per garantirvi uno spettacolo che sia tale al 100%.

Vi ringraziamo per il vostro affetto e per la vostra pazienza.

Ma ci vediamo presto, a luglio”.

La carriera solista di Manuel Agnelli

Verso la fine del 2021 Manuel Agnelli ha pubblicato due inediti esordendo, così, come solista al di fuori della sua esperienza con gli Afterhours. La Profondità Degli Abissi e Pam Pum Pam fanno parte della colonna sonora del film Diabolik dei Manetti Bros. Una collaborazione, quella tra l’artista brianzolo e i due registi, che questi ultimi hanno commentato così:

“Lavorare con te Manuel è stata un’esperienza eccezionale e le tue canzoni hanno dato moltissimo al film. Al di là di ogni previsione.

Di solito le canzoni servono alla promozione di un film, le tue hanno contribuito ben di più al valore assoluto del nostro amatissimo film”.

Per il momento non è dato sapere se a questi due singoli seguirà un album. Durante i concerti di Manuel Agnelli a Roma e Milano, tuttavia, potremmo ascoltare anche i grandi classici degli Afterhours e potrebbero non mancare le sorprese. L’ultimo album con la band è Folfiri E Folfox (2016) e il pubblico attende con ansia nuova musica inedita da ascoltare.