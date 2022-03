In India è arrivato il nuovo Oppo A96 4G, che potrebbe anche essere commercializzato nel nostro mercato in un prossimo futuro. Il telefono include uno schermo AMOLED da 6.59 pollici con risoluzione FullHD+ (2412 x 1080 pixel) con frequenza di refresh rate a 90Hz e viene mosso dal processore Snapdragon 680 4G (octa-core da 2.4GHz e processo produttivo a 6nm), con 8GB di RAM LPDDR4x (fino a 5GB di espansione virtuale) e 128GB di memoria interna (non sappiamo se sarà o meno espandibile tramite microSD).

La fotocamera posteriore si compine di un sensore principale da 50MP (apertura f/1.8) e di uno secondario da 2MP (videoregistrazione a 1080p a 30fps). La fotocamera frontale presenta un sensore singolo da 16MP (apertura f/2.0). Il lettore di impronte digitali è collocato sul lato, con riconoscimento del viso in 2D. Non mancano le connettività DualSIM, 4G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Galileo, USB-C e jack per le cuffie da 3.5mm. La batteria ha una capacità di 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W. Le dimensioni di Oppo A96 4G sono pari a 164,4 x 75,7 x 8,5 mm, distribuite in un peso di 191 gr.

OPPO A96 renders and specs.

8GB+128GB: ₹19,999



OPPO A76 (same as global version)

6GB+128GB: ₹17,499

Per quanto riguarda il prezzo di vendita, il device dovrebbe essere venduto nell’unica configurazione con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna al costo di 20 mila rupie, pari, al cambio attuale, a circa 240 euro. Come vi dicevamo, non è ancora dato sapere se il nuovo Oppo A96 4G verrà o meno venduto sul mercato internazionale, e se quindi arriverà anche in Europa (come qualcuno di voi potrebbe sperare). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

