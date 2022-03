ROUGE e FRANCESCA GIANNIZZARI con Morgan al Premiato Circo Volante del Barone Rosso 21.2.22

Le coincidenze nella vita sono percorsi strani che hanno fatto incontrare al Premiato Circo Volante del Barone Rosso Rouge e Francesca Giannizzari in presenza di Morgan, con cui Rouge aveva interagito durante un talent. Ma le coincidenze non finiscono qui.

Durante il WE HAVE A DREAM del 30 novembre mi ero collegato con ROUGE (Serena Police), cantautrice pugliese che viveva a Salerno. Ero rimasto colpito dal video di “Alzati corri e vai” che aveva postato nel mio canale Telegram all’interno del progetto ASCOLTAMI! L’avevo in seguito invitata ad esibirsi live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso.

Il 15 febbraio, sempre nella diretta del martedì sera di WE HAVE A DREAM, mi sono collegato con FRANCESCA GIANNIZZARI, una ragazza di Potenza che stava frequentando il Conservatorio Martucci di Salerno, lo stesso di Rouge, ma questo non lo sapevo. Francesca aveva postato sul mio canale Telegram il video di “Drunk”, brano decisamente valido.

Durante il collegamento sentivo un po’ di casino e mi ha spiegato che erano le sue coinquiline che ci stavano guardando dall’altra stanza. Le ho fatte chiamare, per scoprire che tra di loro c’era anche Rouge, che avrebbe dovuto venire al Premiato Circo Volante del Barone Rosso il lunedì successivo. Così ho chiamato anche Francesca e le due hanno riempito la macchina con chitarristi e strumenti.

Nella puntata del 21 febbraio, altra coincidenza, c’era MORGAN con cui Rouge si era confrontata durante The Voice. Marco ha dialogato con entrambe, poi ha ascoltato Rouge, ma, dovendo rientrare, ha visto la registrazione di Francesca. Ha fatto i complimenti ad entrambe.

Rouge, accompagnata alla chitarra da Giacomo Castaldo, ha cantato “Alzati corri e vai” e “In un’estate al mare”.

Francesca Giannizzari, con accanto Giuseppe Rucco all’altra chitarra, ha cantato “Drunk” e “Io in due”. Ho poi chiesto ad entrambe di fare insieme il primo brano che hanno cantato quando si sono ritrovate come coinquiline e che avevano eseguito durante il collegamento che avevo fatto con Francesca: “All I want” dei Kodaline.

Quanti giovani splendidi talenti abbiamo nella musica italiana! Ottimo auspicio per un futuro in cui musica e cultura dettano legge.

