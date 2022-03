WhatsApp continua ad essere l’app di messaggistica più utilizzata al mondo e permette di poter sfruttare diverse funzionalità per comunicare con i propri contatti. Tra queste c’è anche la possibilità di poter registrare le chiamate WhatsApp, un modo per ricordare sempre cosa è stato detto durante una conversazione.

Capiamo insieme come registrare chiamate su WhatsApp senza aggiornamenti

Dunque, altre dritte, dopo aver esaminato sul nostro magazine alcuni problemi con l’app. Può essere utile sia in campo lavorativo, se bisogna ad esempio fare un’intervista o memorizzare dati importanti diffusi solo a voce, oppure in ambito privato, per tenere bene a mente un discorso fatto con la persona amata, con l’amico o qualsiasi parente.

Ci sono quindi diverse motivazioni che possono spingere un utente a registrare le chiamate su WhatsApp, ma come bisogna fare? Qual è il trucco che vi permetterà di registrare le chiamate WhatsApp senza troppi intoppi? In primis bisogna sottolineare come sarà possibile farlo sia per utenti che si ritrovano a disporre di un dispositivo Android che per quelli che possiedono un iPhone, anche se in quest’ultimo caso il procedimento risulta essere un po’ più complesso.

Partiamo dal sistema operativo di casa Google, qui per registrare le chiamate su WhatsApp bisognerà mettere semplicemente lo smartphone in vivavoce per poi andare su Memo Vocale ed avviare la registrazione. Esistono però anche app di terze parti, assolutamente gratuite, che possono essere scaricate e permetteranno tale registrazione come ad esempio Google Recorder o meglio ancora Cuba Call Recorder.

Attraverso queste applicazioni sarà possibile registrare le chiamate da qualsiasi app di messaggistica, come Signal, Skype, WeChat, Facebook e così via. Cosa accade invece per gli utenti iOS? Chi utilizza un iPhone per comunicare tramite WhatsApp ha un’unica alternativa, visto che non possono essere scaricate app da terze parti. Bisogna nel dettaglio collegarsi ad un Mac, tramite un cavo lightning.

Qui sarà poi necessario far scattare il software Quicktime, andare su File, e fare click su Nuova registrazione audio. Vicino al pulsante per registrare bisognerà aprire le opzioni sulla freccetta che punta verso il basso, e selezionare tuo iPhone poi premere il pulsante Registra in Quicktime. Un procedimento decisamente meno semplice da attuare per registrare le chiamate su WhatsApp.