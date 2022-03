Inizia la prevendita dei biglietti per Sigur Rós in Italia nel 2022. La band sarà nel nostro Paese per due tappe della tournée in programma rispettivamente a Milano e a Padova.

Dopo cinque anni dallo loro ultimo live nella penisola, tornano il prossimo autunno in concerto nel nostro Paese i Sigur Rós per due show. Le date sono già note. si tratta del 3 ottobre 2022 a Padova alla Kioene Arena e del 4 ottobre 2022 a Milano al Mediolanum Forum.

e due tappe in Italia fanno parte di una tournée mondiale, le cui prime date sono già state comunicate. Il tour 2022 del gruppo partirà il prossimo aprile dal Messico per poi arrivare anche in Europa, a partire dai concerti in programma in Portogallo.

Da nove anni non rilasciano un disco di inediti. Ora i Sigur Rós stanno scrivendo e registrando il loro nuovo album in studio per presentarlo sui palchi di tutto il mondo.

Jónsi e Georg Holm, si sono riuniti all’ex membro della band Kjartan Sveinsson per l’occasione. Insieme sono tornati a lavoro su nuove canzoni e stanno lavorando alla scaletta del tour che li vedrà calcare nuovamente i palchi mondiali nei prossimi medi.

In particolare Sveinsson si era allontanato dalla musica per concentrarsi su altri progetti.

Biglietti per Sigur Rós in Italia nel 2022

I biglietti per i Sigur Rós in Italia nel 2022 saranno disponibili in anteprima in prevendita per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 17 marzo. La venditagenerale dei biglietti è aperta dalle ore 10.00 di venerdì 18 marzo su TicketOne, TicketMaster e VivaTicket.

Prezzi dei biglietti per la data di Padova:

Parterre in piedi: € 42,00 + diritto di prevendita

Primo Settore Numerato: € 45,00 + diritto di prevendita

Secondo Settore Numerato: € 38,00 + diritto di prevendita

Prezzi dei biglietti per la data di Milano:

Parterre in piedi: € 42,00 + diritto di prevendita

Primo Settore Numerato: € 45,00 + diritto di prevendita

Secondo Settore Numerato: € 38,00 + diritto di prevendita

Terzo Settore Non Numerato: € 33,00 + diritto di prevendita