La condivisione di Netflix tra non familiari è un tema molto caldo per la piattaforma di streaming. Secondo le condizioni di servizio, un abbonamento alla piattaforma di streaming può essere di fatto condiviso solo all’interno della cerchia stretta della propria famiglia: nonostante tutto, in ogni parte del mondo, è tanto diffusa la pratica di scambiarsi i dati dell’account tra amici, colleghi o semplici conoscenti, nell’ottica di fruire di tutti i contenuti e pagare tuttavia di meno. La risposta definitiva al problema dovrebbe essere risolto in una maniera del tutto inaspettata.

I test al via

La nota piattaforma sta facendo partire un test per la condivisione di Netflix appunto, anche tra non appartenenti allo stesso nucleo familiare in tre paesi ossia Cile, Costa Rica e Perù. In pratica, ben presto nelle nazioni appena menzionate sarà possibile sottoscrivere un abbonamento ad un costo di poco superiore, ma con la possibilità di usufruire del servizio tra un certo numero di amici, parenti, colleghi o anche solo conoscenti. Il costo specifico di un simile servizio non è ancora noto, ma di certo si tratterà di una vera e propria svolta per superare un’annosa questione.

Difficile stabilire quando una simile possibilità sarà garantita anche al di fuori dei paesi citati. La sperimentazione potrebbe durare anche molto tempo prima che l’opzione tanto attesa si concretizzi anche altrove.

Una soluzione al problema?

Di certo la condivisione di Netflix tra non familiari ha inciso e incide moltissimo sulle mancate entrate della piattaforma. “Legalizzare” la pratica riuscirebbe a far recuperare non poco al colosso dello streaming: più di qualcuno, anche a fronte di una piccola differenza di prezzo rispetto alla condivisione non ufficiale, potrebbe pensare di sposare la nuova soluzione, tanto per sentirsi pure a posto con la coscienza e magari al sicuro da eventuali controlli a campione.

