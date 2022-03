Nell’ultimo anno sono aumentate le ricerche online sulle polizze assicurative in Italia, con una crescita considerevole della richiesta di informazioni sul web confermata dai dati rilevati da Google Trends.

In particolare, è incrementata la richiesta di informazioni online in merito alle assicurazioni sulla casa, alle polizze per auto e moto e alle coperture contro gli infortuni, prodotti assicurativi che consentono di proteggere se stessi, i propri familiari e il patrimonio.

Oggi queste polizze assicurative si possono acquistare sia presso le compagnie di assicurazioni, sia presso i canali bancari convenzionali e telematici, trovando soluzioni adeguate ad ogni esigenza per scegliere l’assicurazione più adatta alle proprie esigenze.

Conviene sottoscrivere una polizza assicurativa in banca?

Alcuni istituti di credito consentono di sottoscrivere prodotti assicurativi oltre ai servizi bancari, basta rivolgersi allo sportello oppure adoperare i servizi di digital banking per richiedere maggiori informazioni in merito alle soluzioni disponibili.

Questa opzione garantisce innanzitutto una maggiore semplicità, infatti bisogna solo richiedere un preventivo online dall’app di mobile banking o dalla piattaforma web di online banking, con la possibilità eventualmente di firmare il contratto con la firma digitale e gestire l’intero processo in modo 100% digitale e smart.

Presso una banca è anche possibile usufruire di modalità flessibili di pagamento, per scegliere se pagare il premio assicurativo in un’unica soluzione, oppure richiedere una dilazione più ampia e rimborsare l’importo mensilmente, tramite addebito sul conto corrente o carta di credito.

Un altro vantaggio è la possibilità di avere i servizi bancari e assicurativi in un unico canale, utilizzando lo stesso account per controllare tutti i prodotti e servizi attivati. Allo stesso modo, è possibile beneficiare di polizze assicurative speciali, coperture non convenzionali disponibili soltanto attraverso i canali bancari.

Ovviamente, è indispensabile rivolgersi a banche serie e affidabili, come per esempio Crédit Agricole, che mette a disposizione un’offerta di polizze assicurative per auto e per tutti gli infortuni davvero variegata, pensata per soddisfare qualsiasi genere di necessità. Il tutto con la possibilità di richiedere una proposta senza impegno tramite home banking, in filiale o al telefono con tante soluzioni assicurative e coperture dedicate.

Quali sono le polizze più importanti oggi da valutare?

Nel contesto odierno è importante tutelarsi contro una serie di rischi, valutando con attenzione le polizze assicurative migliori in base alle proprie necessità.

Tra i prodotti più richiesti ci sono le polizze sanitarie, per beneficiare di una protezione completa in caso di problemi di salute di un membro della famiglia. Oggi queste polizze offrono anche servizi innovativi, come la telemedicina per avere a disposizione un video-consulto medico a distanza in seguito a un infortunio o una malattia.

Una polizza molto gettonata è l’assicurazione per la casa, con la quale tutelare il proprio investimento e i familiari, con la possibilità di includere anche protezioni specifiche per la responsabilità civile e coperture che includono anche gli animali domestici.

Oggigiorno è importante considerare anche un’assicurazione per proteggere i dispositivi elettronici, preservando device come tablet e pc da furti e danneggiamenti. Lo stesso vale per la copertura dai rischi digitali, qualora si dovesse rimanere coinvolti in un furto d’identità o in un contenzioso con uno store online.

Come valutare il rapporto costi/benefici di una polizza assicurativa

Un aspetto da non sottovalutare prima di scegliere una polizza assicurativa è l’analisi del rapporto costi/benefici. In questi casi, infatti, bisogna considerare con attenzione la spesa da sostenere per il premio assicurativo e i potenziali vantaggi offerti dalla copertura, sia in termini di una maggiore serenità sia in merito alla protezione dei propri beni e del proprio patrimonio.

Ciò vale specialmente in presenza di bambini, animali domestici e oggetti di valore in casa, oppure per chi viaggia spesso per motivi di lavoro e vuole tutelare i propri cari in caso di infortunio, un evento che in alcune circostanze potrebbe comportare un danno economico per la famiglia.

Naturalmente, è fondamentale scegliere polizze con una tariffa conveniente e coperture in linea con le proprie esigenze, per questo motivo bisogna sempre richiede dei preventivi per valutare ogni proposta in modo accurato. Nel preventivo, infatti, si possono trovare tutte le informazioni principali del contratto assicurativo, da studiare con calma per prendere una decisione corretta e consapevole.