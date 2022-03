Britney Spears ha cancellato Instagram: il suo account ufficiale, oggi, non è più raggiungibile in quanto disattivato. Non sono più disponibili i contenuti condivisi in rete dalla cantante, né è possibile seguirla su Instagram. Cosa sta accadendo? Non sono pochi coloro che se lo stanno domandando, da un lato all’altro del mondo.

Facciamo chiarezza. Occorre innanzitutto precisare che al momento non sono giunte comunicazioni ufficiali in merito ai motivi che potrebbero aver spinto Britney Spears a cancellarsi da Instagram e a prendere le distanze dal mondo social. Pertanto, ciò che si ipotizza in questi minuto è solo frutto di teorie che non hanno trovato conferme ulteriori.

Due le ipotesi più accreditate. Da un lato la famiglia, dall’altro il dolore per l’assenza degli affetti. Due ipotesi contrapposte, dunque, che lasciano perplessi i fan che la seguono da ogni angolo del globo.

Di recente, Britney Spears aveva condiviso pensieri e riflessioni proprio sui suoi affetti. Aveva dichiarato di aver pianto molto, un “oceano di lacrime”: il suo pensiero, da mamma, si è ripetutamente concentrato sull’affetto dei suoi figli, oggi in custodia all’ex marito, Kevin Federline.

Il desiderio di Brit è quello di poterli riabbracciare, un giorno. L’attuale lontananza da loro è quindi motivo di tanta sofferenza attuale.

Non è la prima volta che Britney Spears disattiva il suo account Instagram: era già successo all’epoca del fidanzamento con Sam Asghari, a settembre 2021. L’artista aveva fatto poi ritorno sui social qualche tempo dopo.

Britney Spears ha sempre desiderato trascorrere più tempo possibile con i due figli, ormai adolescenti, e non è da escludere che il motivo di questa assenza dai social sia proprio questo.

Non sono pochi sui social coloro che riferiscono di mamma Britney Spears vista a passeggio con i suoi ragazzi e la disattivazione dell’account potrebbe essere una conferma: non vuole rubare minuti preziosi al tempo trascorso in loro compagnia.