Si terrà il prossimo 25 marzo lo Sciopero Globale per il Clima #PeopleNotProfit indetto dagli attivisti del movimento Friday For Future.

L’obietivo dello sciopero è chiedere ai Paesi del “Nord del Mondo” risarcimenti climatici alle comunità più colpite dal surriscaldamento della crosta terrestre e ai loro leader fatti più concreti, e meno “discorsi pieni di greenwashing”, volti alla salvaguardia del Pianeta.



I risarcimenti climatici di cui parla Fridays For Future Italia sono dei finanziamenti che hanno lo scopo di dare risorse alle comunità più colpite dalla crisi climatica, per adattarsi e compensare ai danni che essa ha provocato, attraverso tecnologia, informazione, potere politico e ricchezza.



“Siamo stanchi di sentire le bugie scritte ad hoc dai pubblicitari delle multinazionali del fossile e dai governi che le sostengono – dichiara Martina Comparelli portavoce milanese di Fridays For Future Italia – Questa volta scenderemo in piazza non solo per presentare le nostre richieste, ma per creare sistemi più ampi basati sull’amore, l’empatia e la cura delle nostre comunità che metteranno al primo posto la cura delle persone piuttosto che il denaro. Ci riuniremo il 25 marzo 2022 sotto l‘hashtag #PeopleNotProfit e continueremo a riunirci per la nostra visione condivisa di un pianeta migliore che sia equo verso tutti i suoi abitanti”