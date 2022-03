I Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 stanno cominciando a ricevere l’aggiornamento alla One UI 4.1, che ha debuttato a bordo dei Samsung Galaxy S22, raggiungendo in queste ore anche i Galaxy S21, come vi abbiamo raccontato in questo articolo dedicato. Come riportato da ‘SamMobile‘, per il Samsung Galaxy Z Fold 3 il roll-out è partito in Corea del Sud, mentre per il pieghevole a conchiglia la distribuzione è partita anche in Europa, oltre che in Corea del Sud.

Per il Samsung Galaxy Z Fold 3 parliamo della versione firmware F926NKSU1CVC5, mentre per il Galaxy Z Flip 3 della F711BXXU2CVC5 (Europa) e F711NKSU2CVC5 (Corea). Come vi dicevamo poc’anzi, la One UI 4.1 è stata di recente resa disponibile anche a bordo dei Samsung Galaxy S21, anche se solo in Canada, per quanto riguarda le reti Rogers e Sasktel. L’upgrade, in ogni caso, integra le patch di sicurezza di marzo 2022, oltre alle tante novità integrate dall’ultima versione dell’interfaccia proprietaria dell’OEM asiatico. Volendo riassumere, il Samsung Galaxy Z Fold 3 sta ricevendo la One UI 4.1 in Corea del Sud, non in Italia, a partire dal 15 marzo, mentre il Galaxy Z Flip 3 in Corea del Sud ed in Europa (sempre a partire dal 15 marzo), ma non ancora nel nostro Paese (anche se non dovrebbe mancare molto).

I Samsung Galaxy S21 hanno iniziato a ricevete l’aggiornamento dal 16 marzo in Canada (l’upgrade non è ancora disponibile in Italia). Non appena riceverete la notifica di avvenuta disponibilità, state ben attenti alla percentuale residua della batteria, che dovrà essere superiore al 50% prima di procedere (altrimenti collegate il device alla rete elettrica per evitare che possa spegnersi durante il procedimento). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

