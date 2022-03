Nella giornata di ieri, mercoledì 16 marzo, durante il suo evento di lancio primaverile, il produttore cinese ha rivelato le Huawei FreeBuds 4E, ossia i suoi ultimi auricolari TWS dotati di un sistema ibrido di cancellazione attiva del rumore a doppio microfono, di un driver dinamico da 14,3 mm e di tante altre funzioni. Grazie al design in-ear semiaperto, queste cuffie sono in grado di regalare un migliore flusso d’aria ed un’esperienza di utilizzo molto più confortevole. Infatti, dopo aver attivato la riduzione del rumore, la tecnologia adattiva è capace di riconoscere l’anatomia del condotto uditivo e anche le condizioni di consumo, per poi associare in maniera intelligente i parametri ottimali in diversi set di parametri di riduzione del rumore, con relativi vantaggi esclusivi di abbassamento del rumore per le orecchie.

Le Huawei FreeBuds 4E ridurranno il rumore dell’ambiente esterno portandolo ad una bassa frequenza, in maniera tale da consentire l’ascolto della musica senza perdere, ad esempio, le voci dei vostri amici o gli annunci delle stazioni. Per poter controllare gli auricolari TWS in movimento, attraverso le ‘gesture’ è possibile fare doppio tocco/pressione lunga/scorrimento. Inoltre, la funzione ‘Quick Reminder’ di Huawei è in grado di trasmettere sia promemoria dell’assistente intelligente che enormi informazioni di notifica dell’app nei propri telefoni cellulari, così da consentire di inviare messaggi importanti all’orecchio in qualsiasi momento.

Dando un’occhiata alle principali specifiche tecniche delle Huawei FreeBuds 4E, possiamo notare che gli auricolari offrono: connessione Bluetooth 5.2 simultanea con doppi dispositivi, driver dinamici da 14,3 mm, una tecnologia ibrida di cancellazione attiva del rumore con 2 microfoni, una bassa latenza per il gioco, poi ancora controlli touch (gesti tocco/pressione prolungata/scorrimento), rilevamento di usura e sono resistenti agli schizzi (certificazione IPX4). Quanto alla batteria, essa possiede una capacità di 30mAh ed offre due ore e mezza di autonomia con ANC e 4 ore senza ANC. La custodia di ricarica, invece, è da 410mAh e garantisce 14 ore con ANC e 22 ore senza ANC. Per quanto riguarda l’uscita, gli auricolari saranno disponibili in Cina a partire dal prossimo 24 marzo e al costo di 699 yuan, che al cambio corrispondono a circa 100,00 euro. Le colorazioni saranno: bianco, argento e rosso. In merito al loro arrivo negli altri mercato, ancora non si sa nulla, ma resteremo aggiornati per maggiori informazioni.

