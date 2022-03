In questo giovedì 17 marzo non funziona 18app per molti dei nati nel 2003 che, proprio da oggi, vorrebbero richiedere il bonus cultura. Le difficoltà si sono concentrate dalle ore 12 di questa mattina, esattamente dopo che il portale si è aperto per nuove registrazioni utili per i maggiorenni.

La grande affluenza

Come anticipato proprio dalle ore 12:00 di quest’oggi 17 marzo e fino al prossimo 31 agosto 2022, i nati del 2003 possono fare richiesta del loro personale bonus cultura di 500 euro. La registrazione avviene con Spid e dunque identità digitale, ma anche più semplicemente grazie alla carta d’identità elettronica. Proprio la grande affluenza di beneficiari che si sono concentrati per la richiesta del loro voucher intorno all’ora di pranzo, ha scatenato più di qualche problema e anomalia.

L’immagine di inizio articolo mostra quanto in molti stanno visualizzando proprio in questi minuti. Proprio perché non funziona 18app, ecco che il sistema comunica che la grossa affluenza di utenti contemporanei sta favorendo qualche disguido e proprio per questo motivo, si invitano gli interessati ad effettuare un nuovo tentativo più tardi. Allo stesso tempo viene anche fornita una tempistica di accesso di soli 10 minuti per procedere, dal momento in cui arriverà il proprio turno.

Cosa serve il bonus cultura da 500 euro

Anche se oggi non funziona 18app per tutti i maggiorenni richiedenti del bonus cultura, le anomalie andranno di certo scomparendo già domani e comunque nelle prossime ore. Vale la pena ricordare a cosa serve il voucher conferito ai maggiorenni, visto che le possibilità di impiego sono molteplici. Il credito potrà essere utilizzato (ad esempio) per comprare biglietti per cinema, teatri, concerti, eventi culturali, musei, monumenti e parchi archeologici; allo stesso tempo, la somma potrà essere impiegata per musica, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici, sia cartacei che in formato digitale; per finire, con la quota ricevuta è possibile anche seguire corsi di teatro, musica, danza e lingue straniere fino al prossimo 28 febbraio 2023.

