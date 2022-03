Machine Gun Kelly incontra i fan italiani in occasione dell’uscita del nuovo album di inediti, Mainstream Sellout. L’appuntamento è in programma per mercoledì 30 marzo alle ore 19.00 (ora italiana) e per i fan italiani rappresenta l’unica possibilità di incontrare l’artista, seppur virtualmente.

Per accedere all’incontro virtuale con Machine Guy Kelly occorrerà acquistare l’album mainstream sellout, disponibile in tutto il mondo a partire da venerdì 25 marzo 2022.

Machine Gun Kelly incontra i fan italiani

Machine Gun Kelly incontra i fan italiani: l’incontro avverrà online su Zoom. Potranno partecipare tutti coloro che pre-acquisteranno una copia di mainstream sellout (album + evento) solo su Mondadoristore.it. L’incontro è infatti organizzato da Mondadori Store e Virgin Records/Universal Music Italia.

Tutti gli acquirenti riceveranno una mail con il link per partecipare alla chat room: verrà inviata la mattina dell’evento che consiste in una chat room video della durata di 45 minuti durante la quale l’artista presenterà il nuovo progetto discografico e si presterà a rispondere alle domande dei fan.

Il 30 marzo, in diretta dallo studio di Virgin Radio, Andrea Rock si collegherà con Los Angeles e chiacchiererà con l’artista coinvolgendo alcuni fan che avranno l’opportunità di intervenire in tempo reale per porre la propria domanda a Machine Gun Kelly.

mainstream sellout

Si intitola mainstream sellout il sesto album in studio di Machine Gun Kelly ed uscirà in tutto il mondo il prossimo 25 marzo. 16 diverse giacche appositamente create da Dolce & Gabbana, ognuna con il nome di una canzone dell’album, fanno parte del concept promozionale del disco che vanta collaborazioni con Gunna, Young Thug, Bring Me the Horizon, blackbear e iann dior.

Questa la tracklist:

1. born with horns

2. god save me

3. maybe feat. Bring Me The Horizon

4. drug dealer feat. Lil Wayne

5. wall of fame (Interlude)

6. mainstream sellout

7. make up sex feat. blackbear

8. emo girl feat. WILLOW

9. 5150

10. paper cuts (album version)

11. WW4

12. ay! feat. Lil Wayne

13. fake love don’t last feat. iann dior

14. die in california feat. Gunna & Young Thug

15. sid & nancy

16. twin flame