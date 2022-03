Doc Nelle tue Mani 3 ci sarà oppure no? Sembra proprio che la fiction con Luca Argentero tornerà anche il prossimo anno con una nuova stagione e nuovi episodi, o almeno così sembra dalle parole dello stesso attore, ma cosa succederà e quali saranno le basi del loro ritorno? Le risposte arriveranno solo questa sera con la messa in onda del finale della seconda stagione ma ci sono tutte le ragioni per pensare che il presupposto potrebbe essere la partenza, magari anche temporanea, di uno dei protagonisti. A chi toccherà?

I punti rimasti in sospeso fino a questo momento sono tanti così come le storie dei personaggi del medical drama, cosa ne sarà di Andrea Fanti e i suoi? In questi ultimi episodi il dottore si è molto concentrato sulla sua carriera e sugli esami (un po’ a tranello) da primario, nel finale lo ritroveremo di nuovo ad affrontare i suoi sentimenti per l’ex Agnese o su di loro calerà il sipario?

Stessa cosa vale per Riccardo sempre più impelagato in dubbi e problemi e non solo per via di Alba ma anche per quello che è successo con Andrea. La delusione avrà modo di finire nel dimenticatoio o le cose tra loro si chiuderanno in questo modo?

Anche le new entry del medical drama potrebbero riservarci interessanti sorprese: torneranno nella prossima stagione oppure no? Chi potrebbe essere rimanere fuori dai giochi per un po’ è proprio Gabriel. Davvero lui ed Elisa chiuderanno questa stagione in partenza per non rinunciare all’amore che li ha tenuti insieme e poi divisi?

Le risposte arriveranno questa sera e metteranno le basi per la terza stagione a cui, sicuramente, la Rai non rinuncerà alla luce degli ottimi ascolti e il successo sui social e non solo. Non ci rimane che piazzarci davanti allo schermo e goderci il finale.