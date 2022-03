L’ultimo aggiornamento di Android Auto include un’importante funzione di tipo diagnostico in grado di controllare se il cavo o la porta USB non funziona come previsto, finendo, il più delle volte, per incolpare il proprio smartphone, il sistema operativo o direttamente l’app di infotainment sviluppata da Google. Ebbene, stando al recente rivelamento effettuato su Twitter da Mishaal Rahman, ex caporedattore di XDA Developers, nella recente versione di Android Auto, il cui numero di build è 7.5.121104, è comparsa una nuova funzione chiamata Diagnostica di avvio USB (USB Startup diagnostics). Qualora il telefono non riesca più a connettersi all’auto, questo strumento diagnostico potrebbe essere capace di aiutare l’utente ad individuare se il problema risiede nella connessione USB.

Dalle immagini mostrate sempre da Rahman, è possibile notare come lo strumento sia in grado di verificare se un cavo USB si collega controllandone anche la sua qualità. Nella pagina di supporto, il colosso di Mountain View consiglia di utilizzare la connessione all’auto tramite il cavo in dotazione con lo smartphone oppure utilizzarne uno la cui lunghezza sia inferiore ad un metro e che non utilizza hub USB o prolunghe. Ad ogni modo, possedere un cavo giusto potrebbe essere più facile del previsto. I cavi USB possono essere dotati di qualità abbastanza variabile: questo significa che può essere difficile sapere quali di essi possiedono le specifiche giuste per supportare Android Auto. Si può pensare che che il cavo fornito con il telefono possa andar bene anche con Android Auto, poiché la maggior parte dei dispositivi di ultima generazione possiedono cavi USB-C, ma non molte auto ne dispongono.

Si spera che lo strumento di diagnostica di avvio USB renda più semplice capire se è necessario acquistare un cavo diverso. Tale strumento , come ricorda Rahman, è disponibile in Android Auto 7.5.121104 e, se non avete ancora questa versione, potreste dover controllare se vi è la presenza di un nuovo aggiornamento disponibile. Per farlo occorre seguire questi step: ‘Impostazioni dell’app/Aiuto connessione/Diagnostica di avvio USB’.

Continua a leggere su optimagazine.com