Abbiamo atteso circa una settimana dalle prime notizie ufficiali in merito, ma adesso possiamo finalmente toccare con mano l’aggiornamento di marzo per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S9. Sulla carta, come anticipato di recente sul nostro magazine, potrebbe trattasi dell’ultimo firmware, considerando anche lo storico del produttore coreano. Cosa dobbiamo aspettarci questa volta? Effettivamente, le prime segnalazioni qui in Italia aiutano a mettere a fuoco la questione.

Cosa aspettarsi per il Samsung Galaxy dopo il download dell’aggiornamento di marzo 2022

Quali sono le indicazioni venute a galla finora per il Samsung Galaxy S9? Premesso che in giornata tutti i modelli no brand in commercio qui da noi dovrebbero ricevere la notifica per procedere con il download della patch di marzo 2022, è altamente probabile che non toccherete con mano funzioni particolari dopo l’installazione. Il changelog riportato dagli utenti che sui socia segnalano di aver scaricato il firmware, è molto chiaro sotto questo punto di vista.

In particolare, si parla in modo generico di eliminazione di bug e di perfezionamento della stabilità. Insomma, voci che conosciamo bene, in nome di aggiornamenti almeno sulla carta standard. Ovviamente, è stata aggiunta anche la patch di marzo, mentre non c’è alcuna menzione per eventuali funzionalità extra che potrebbero allungare il ciclo di vita dei Samsung Galaxy S9. Da capire anche quale sarà il reale impatto del pacchetto software sulla durata della batteria.

Nelle prossime ore, una volta scaricato l’upgrade, sicuramente ne sapremo di più grazie ai primi feedback del pubblico. Resta da capire anche se in futuro ci saranno o meno altri firmware sporadici per i possessori di un Samsung Galaxy S9, al netto del fatto che oggi tutti parlano di ultimo aggiornamento in assoluto per lo smartphone. Fateci sapere se lo avete già testato.