Gli Xiaomi 12 sono stati presentati da meno di 24 ore, ma già ci si chiede cosa il futuro gli riserverà in termini di supporto software ufficiale. Durante il lancio è stato riferito che i device riceveranno 3 major-release dell’OS mobile di Google e 4 anni di patch di sicurezza. Uno sviluppo sicuramente gradito agli utenti, che preferiscono naturalmente che il proprio device venga supportato il più a lungo possibile. Le nuove regole, però, non sembra valere per tutti gli Xiaomi 12 ieri presentati: lo Xiaomi 12X, per esempio, dovrebbe costituire un’eccezione.

Il modello base e quello Pro godranno di questa nuova politica, mentre la terza variante, che corrisponde alla più economica, riceverà solo 2 major-release Android e 3 anni di patch di sicurezza. Un discorso che pesa ancora di più considerato che lo Xiaomi 12X, a differenza dei suoi due fratelli, è equipaggiato con Android 11 out-of-the-box (anche se sempre con MIUI 13) e non con il più recente Android 12.

Le slide proiettate durante la presentazione non lasciano spazio ad altre interpretazioni: gli Xiaomi 12 e 12 Pro verranno agevolati tramite la nuova politica di aggiornamenti, mentre lo Xiaomi 12X resterà legato alla vecchia guardia (2 major-release dell’OS mobile di Google e 3 di patch di sicurezza), vedendo il proprio supporto terminare già con Android 13 (che è già in fase di Developer Preview). Gli altri due dispositivi arriveranno fino ad Android 15 (il dislivello è notevole, come potete vedere). Una decisione che potrebbe macchiare la reputazione di un buon dispositivo come lo Xiaomi 12X: speriamo che il produttore cinese si ravveda e torni sui propri passi (ci si augura che almeno l’OEM cinese decida di far partire il conteggio da Android 12, ormai prossimo ad arrivare, e non da Android 11: in caso contrario la beffa sarebbe anche doppia).

