Dallo scorso 8 marzo non si vede Telelombardia per molti telespettatori delle emittenti di Mediapason. Abbiamo esaminato le problematiche relative all’avvento della codifica Mpeg4 in luogo di quella Mpeg 2 in precedenti approfondimenti. Dalla stessa rete è stata segnalata la necessità di procedere con la risintonizzazione dei propri apparecchi ma non solo. In pratica, in molti casi, si sta rendendo necessario anche l’intervento di un’antennista per tornare a fruire dei propri canali preferiti. Cosa fare se, per volontà o scelta, non si desidera in alcun modo ricorrere anche a quest’ulteriore passaggio tecnico. L’unica strada percorribile è quella dello streaming delle emittenti, per fortuna a portata di click.

Se non si vede Telelombardia sul proprio apparecchio, una soluzione utile è quella dello streaming video raggiungibile all’indirizzo del gruppo Mediapason.it. Direttamente sul collegamento appena fornito, è possibile accedere alla diretta live di due canali specifici, ossia TopCalcio24 e Milanow. L’accesso alla live non richiede alcuna registrazione preventiva, dunque tutti i relativi contenuti saranno subito fruibili.

Le possibilità non finiscono qui per i possessori di apparecchi televisivi e decoder con i quali non si vede Telelombardia. Sempre lo streaming delle principali trasmissioni, come pure i contenuti già andati in onda, possono essere fruiti attraverso il canale YouTube ufficiale. Navigando tra video, playlist e pure canali sarà possibile non perdersi neanche un contenuto tra quelli preferiti.

Lo streaming di Telelombardia é possibile in ogni caso attraverso qualsiasi browser o app YouTube per smartphone Android e iPhone. L’emittente risulta essere molto seguita nella sua regione di riferimento ma anche in quelle limitrofe: per questo motivo dei fedeli telespettatori non sono disposti a rinunciare a tutti i relativi contenuti, soprattutto quelli di carattere sportivo. Che si tratti di soluzione tecnica all’impianto grazie ad un antennista o piuttosto semplicemente la live web o via app, il palinsesto dei canali del gruppo Mediapason è salvo.