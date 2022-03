DAZN offre una particolare promozione per la Festa del Papà che potreste voler cogliere al volo: come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, è possibile pagare il prezzo dell’abbonamento mensile della piattaforma sportiva di streaming con uno sconto del 50% rispetto al listino originale, seppur per un periodo di validità di 3 mesi. L’iniziativa si rivolge agli utenti con un padre tifoso: per poter aderire bisognerà creare un nuovo account DAZN, oppure riattivarne uno vecchio tramite le stesse credenziali (raggiungete questo indirizzo per prendere parte alla promozione in questione).

In pratica, il prezzo scenderà a 14,99 euro al mese, invece di 29,99 euro, per i primi 3 mesi. Allo scadere del periodo di promozione, l’abbonamento prenderà a rinnovarsi in automatico al prezzo di 29,99 euro al mese, salvo disdetta anticipata. Potrete approfittare della promozione DAZN per la Festa del Papà fino al 21 marzo 2022 (adesione solo tramite sito ufficiale, e non da applicazione). I clienti, in fase d’acquisto, sceglieranno se utilizzare come metodo di pagamento una carta di credito, di debito o PayPal, a patto che rimanga valido e aggiornato per l’intero periodo promozionale. Dopo l’attivazione o la riattivazione dell’account DAZN, potrete disattivare l’abbonamento in qualsiasi momento, senza fare fronte a costi aggiuntivi (non avrete niente da perdere, sempre che ricordiate in tempo di disdire l’abbonamento nel caso in cui non sarete più interessati a mantenerlo attivo a prezzo pieno allo scadere dei 3 mesi del periodo promozionale).

L’abbonamento potrà anche essere messo in pausa, ma il periodo di durata promozionale non sarà prolungato. A questo punto dovrebbe tutto essere chiaro: se così non fosse per qualche motivo, sentitevi liberi di rivolgerci tutte le domande del caso attraverso il box dei commenti che vedete in basso: vi risponderemo il prima possibile.

