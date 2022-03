Colpo di scena nella carriera e nella vita di Paul Wesley, o almeno agli occhi dei fan che non lo hanno mai dimenticato e continuato a seguirlo. L’amato Stefan Salvatore di The Vampire Diaries sta per cimentarsi in una missione molto spinosa che lo porterà a vestire i panni dell’iconico Capitano Kirk nella seconda stagione di Star Trek: Strange New Worlds.

Secondo quanto rivela TvLine non si tratta solo di rumors ma di giochi già fatti visto che la stessa rete che ospita la serie, la Paramount+, ha rilasciato la foto di Paul Wesley nei panni del Capitano Kirk.

La conferma è poi arrivata dal produttore esecutivo Alex Kurtzman e gli showrunner Akiva Goldsman e Henry Alonso Myers che in una dichiarazione congiunta hanno fatto sapere: “Paul è un attore affermato, una presenza sorprendente e un’aggiunta chiave allo spettacolo. Come tutti noi, è un fan di Star Trek da sempre e siamo entusiasti della sua interpretazione di questo ruolo iconico”.

Paul Wesley assumerà il ruolo che fu di William Shatner, che interpretava Kirk nella serie originale di Star Trek, seguito poi da Chris Pine che gli ha prestato il volto in numerosi film di recente produzione. Strange New Worlds debutterà giovedì 5 maggio su Paramount+ e racconterà quello che è successo anni prima dello Star Trek originale.

Nella serie, al fianco di Paul Wesley, ci saranno anche Anson Mount nei panni di Christopher Pike, capitano della USS Enterprise prima che Kirk prendesse il comando; Rebecca Romijn in quello di Number One; Ethan Peck nel ruolo dell’ufficiale Spock.

Con un lungo post su Instagram Paul Wesley si è detto onorato di questa proposta convinto che sia stato il destino a piazzarlo su questa strada. Al lungo post ha risposto Nina Dobrev, co-star dell’attore in The Vampire Diaries, che si è subito congratulata con l’amico di sempre. Ecco di seguito il post: