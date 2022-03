Giungono ottime notizie per tutti i patiti dei vocali WhatsApp. L’ultima beta Android dell’applicazione di messaggistica, siglata sul Play Store come la 2.22.7.11, ha appena introdotto il player per le note audio in sperimentazione da molto tempo. La nuova funzione costituisce una vera e propria svolta per l’ascolto nei contenuti, non solo nelle chat di riferimento.

A cosa serve il nuovo player

Il nuovo player per i vocali WhatsApp ha lo scopo di renderne possibile la loro fruizione anche al di fuori delle chat in cui sono stati condivisi. In pratica uscendo dalla conversazione che ospita il contenuto, a differenza di quanto è accaduto finora, adesso sarà possibile continuare ad ascoltare quanto ricevuto e inviato. Nella home del servizio di messaggistica o anche in altre chat, comparirà la barra presente nell’immagine di apertura articolo. Questa mostra il tasto di pausa o di play per fermare o far ripartire proprio l’audio e la foto e il nome profilo del creatore del contenuto. Lo strumento molto essenziale e semplice dunque viene ora in aiuto per continuare ad ascoltare delle note mentre si fa altro, magari mentre si risponde testualmente a qualche altro contatto o gli si invia un’immagine o un video.

A che punto è la distribuzione della funzione

Come già indicato, la nuova funzione del player dei vocali WhatsApp è stata introdotta nell’ultima beta Android del servizio, naturalmente sempre per utenti tester. Sono questi ultimi i primi che potranno beneficiare proprio dell’implementazione della novità gradualmente, ossia via via che l’opzione sarà distribuita nelle prossime ore, al massimo qualche giorno. Per quanto riguarda invece la disponibilità della stessa opzione anche agli utenti finali potrebbe passare anche molto tempo. Gli sviluppatori dovranno di certo implementare la funzione con calma, evitando errori e bug di ogni tipo, con diverse versioni di test che di certo ci terranno compagnia per buona parte, se non tutta la primavera.

