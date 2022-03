Il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis ha ormai in pugno il terzino Mathias Olivera, uruguaiano classe ’97 che ha mostrato tutte le sue qualità in Liga con la squadra del Getafe, collezionando un gol e due assist in 22 presenze. Malgrado si tratti di un difensore, si può considerare Olivera una pedina duttile che farà comodo a mister Luciano Spalletti, sia sul fronte d’attacco che sulla linea di centrocampo. In vista della prossima stagione il calciatore andrà a sostituire Faouzi Ghoulam: l’algerino, infatti, ha il contratto in scadenza e lascerà la città partenopea dal 1 luglio.

Durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Martedì’, che va in onda su Canale 8, Antonio Giordano, giornalista del ‘Corriere dello Sport’, è intervenuto ai microfoni parlando della possibile trattativa tra il Napoli e il terzino sinistro Olivera. Il calciatore del Getafe è sempre più vicino a concludere con il club azzurro: per chiudere l’acquisto mancherebbe solamente un milione. Le due società sarebbero d’accordo sulla parola. Il presidente della squadra spagnola è andato anche oltre nel dichiarare pubblicamente che l’uruguaiano è pronto a raggiungere l’Italia e questo, secondo Giordano, vale più di un indizio. Secondo il giornalista del quotidiano sportivo, la trattativa può essere chiusa in tempi molto brevi e venire formalizzata alla fine del campionato in corso. Bisogna, però, prestare attenzione al possibile inserimento di un altro club che potrebbe complicare il tutto prima della firma.

Qualche giorno fa sempre il ‘Corriere dello Sport’ ha affermato che il Napoli avrebbe già raggiunto un accordo con il Getafe per il trasferimento a titolo definitivo di Olivera: il patto tra ADL ed il patron del club spagnolo Angel Torres verrà formalizzato nei prossimi mesi sulla base di 11 milioni di euro più bonus. Insomma, per il momento le basi per chiudere l’affare ci sono, mancano solo le firme e l’annuncio in via ufficiale.

