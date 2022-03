Dovremo armarci di tanta pazienza nel corso delle prossime settimane, qualora si ambisca ad una maggiore disponibilità PS5 qui in Italia. La situazione, globalmente, è peggiorata ulteriormente rispetto allo scorcio finale del 2022. Certo, la crisi in Ucraina non aiuta le varie catene, ma sono altri i problemi che rischiano di rendere molto complicato tutto il 2022. Basti pensare all’aumento dei casi Covid in Cina, con conseguenti chiusure degli stabilimenti che avranno un impatto sul mondo tech non indifferente.

Trimestre difficile e complicato per la disponibilità PS5 qui in Italia e all’estero

Dopo l’aggiornamento della scorsa settimana, quando il quadro sembrava già di suo abbastanza chiaro, oggi tocca soffermarsi su un altro aspetto cruciale. I numeri cinesi della pandemia tornano a preoccupare e se da un lato la situazione sembra tutto sommato sotto controllo dal punto di vista sanitario (rispetto a febbraio 2020, infatti, anche le autorità locali stanno tenendo conto della copertura dettata dai vaccini), allo stesso tempo ci sono e ci saranno ancora limitazioni sulle attività quotidiane.

Da Foxconn è arrivata di recente una mazzata non di poco conto per Sony, al punto che la disponibilità PS5 continuerà ad essere critica per almeno un trimestre abbondante. Così come era stato previsto dagli addetti ai lavori alcuni mesi fa, infatti, è altamente probabile che il quadro generale inizierà a migliorare solo a partire dal secondo semestre. Fermo restando che la vera e propria svolta produttiva che consentirà a tutti di acquistare la console a prezzo di listino senza lunga attese ci sarà solo nel 2023.

Insomma, allo stato attuale a preoccupare maggiormente Sony sul tema della disponibilità PS5 è la questione Foxconn. E quella terrà banco a tempo indeterminato, secondo quanto raccolto in questi giorni tramite gli addetti ai lavori.