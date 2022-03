L’app di Google Home, ossia l’assistente vocale presente in ogni stanza, riceverà a breve un nuovo aggiornamento che porterà il firmware alla versione 2.49.1.8, recando con sé diverse novità che andranno a migliorare l’esperienza di utilizzo. Con questo update, l’applicazione sta ottenendo una riprogettazione piuttosto considerevole della griglia del dispositivo, che renderà più veloce il controllo dei gadget intelligenti direttamente dalla scheda principale (è più o meno simile alla pagina dei controlli del dispositivo su Android 11+).

Secondo le note di rilascio per la nuova versione, Google ha spiegato dettagliatamente che si tratta di una “visualizzazione iniziale aggiornata che ti aiuta a regolare i tuoi dispositivi con meno tocchi“. Inoltre, sarà possibile trovare rapidamente quello che si sta cercando, abbassare le luci compatibili e cambiare il volume della musica in un attimo; toccare per accendere o spegnere un dispositivo, scorrere verso sinistra o verso destra per effettuare le regolazioni e premere a lungo per ulteriori controlli. Anziché utilizzare dispositivi rappresentati complessivamente da grandi icone che tendono ad imitare l’oggetto della vita reale, la griglia di Google Home sta passando a dei riquadri a forma di rettangoli più tondi.

Al loro interno si può visualizzare l’icona di un dispositivo, ma adesso i pulsanti sono interamente interattivi. Infatti si potrà accendere/spegnere le luci e riprodurre/mettere in pausa i contenuti multimediali con un facile tocco, cosa già possibile oggi con il pulsante sotto l’icona del dispositivo. Tuttavia, adesso sarà anche possibile scorrere verso sinistra o verso destra per regolare il volume e la luminosità. La pressione prolungata rivelerà i controlli dell’intera pagina. L’app di Google Home verrà implementata nelle prossime settimane per quanto riguarda i dispositivi iOS, mentre la nuova interfaccia è già disponibile per quelli Android. La nuova versione con numero di build 2.49.1.8 si può scaricare direttamente dal Google Play Store.

