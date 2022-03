Il Re su Sky è un progetto televisivo che si preannuncia molto interessante. In occasione del lancio della serie tv, si è tenuta a Roma la conferenza stampa di presentazione alla quale erano presenti il cast: Luca Zingaretti, Anna Bonaiuto, Barbora Bobulova, Giorgio Colangeli; e poi Antonella d’Errico (Executive Vice President Programming Sky Italia); Nils Hartmann (Executive Vice President Sky Studios Italy & Germany); Lorenzo Mieli (CEO e produttore The Apartment, società del gruppo Fremantle); Giuseppe Gagliardi (regista) e Peppe Fiore (sceneggiatore con Stefano Bises, Bernardo Pellegrini e Davide Serino).

Luca Zingaretti interpreta un ruolo ben diverso da quello del commissario Montalbano. L’attore veste i panni di Bruno Testori, spietato direttore del carcere di San Michele, dove esercita la sua personale idea di giustizia. Un duplice omicidio mette in discussione il suo impero e di portare alla luce ciò che si nasconde tra le mura del suo regno.

Per D’Errico, Il Re è un “progetto rilevante e attuale, si parla di carceri anche dal punto di vista umano.” Il personaggio di Zingaretti è “un cattivo che funziona bene, molto interessante da investigare”. Hartmann ha dichiarato che cercava da tempo un prison drama e l’occasione è arrivata con l’incontro con Luca Zingaretti, che parlando del personaggio di Bruno Testori ha affermato: “Un uomo partito con una missione, poi ha cambiato strada. L’umanità che emerge del personaggio finisce per creare sintonia con il pubblico che pur negativo resta un punto di riferimento”.

Nel regno di Bruno c’è chi riesce a metterlo in discussione: le donne che lo circondano, a cominciare dall’ex moglie Gloria, interpretata da Barbara Bobulova: “Lei è il lato intimo di Bruno. È un bel personaggio perché è una specie di bussola per lui; e tanti errori che Bruno fa è perché ha perso la sua bussola”. Poi c’è la figura del PM Anna Lombardo, incaricata di indagare sul duplice omicidio, interpretata da Anna Bonaiuto: “Lei e Bruno hanno due idee di giustizia. Anna ha rinunciato alla sua vita privata per inseguire la sua ossessione – la giustizia. È spiritosa, sarcastica e irritante.”

Il Re su Sky andrà in onda dal 18 marzo, ogni venerdì, in prima serata.

