Un momento in cui prendersi cura del proprio corpo e della propria mente. Il bagno turco sin dall’antichità è un momento rigenerante per l’organismo. I suoi benefici sono oggi noti in tutto il mondo grazie agli arabi che hanno esportato questo trattamento che, purificando l’organismo attraverso la sudorazione, riesce ad aiutare contemporaneamente la pelle, la circolazione e il sistema nervoso. Il bagno turco, per alcuni popoli, rappresenta un vero e proprio ritrovo sociale, un luogo in cui incontrarsi, parlare e rilassarsi.



In cosa consiste il bagno turco?



Il bagno turco è un trattamento che si effettua in un ambiente molto umido, con un tasso del 100%, e con temperature che cambiano in base all’altezza. Il vapore che viene generato tende a salire quando è più caldo, arrivando tra i 40 e i 48° all’altezza della testa e tra i 20 e i 25° a livello del pavimento. Il trattamento è solitamente diviso in due fasi. Inizialmente si ha un bagno di vapore che consente la purificazione, attraverso la sudorazione, dell’organismo. Successivamente ci si immerge in una vasca d’acqua fredda per 30 secondi. Le due fasi possono essere ripetute più volte. Il trattamento si conclude con una fase di rilassamento di circa 20 minuti e un massaggio finale.



Quali sono gli effetti del bagno turco sul nostro organismo?



Sono molto i benefici del bagno turco:

Aiuta a regolare il funzionamento delle vie respiratorie

Allevia le tensioni muscolari e i reumatismi

Aiuta a combattere l’insonnia

La sudorazione fa dilatare i pori e purifica la pelle dalle impurità producendo un effetto di ringiovanimento

Ha un effetto drenante, tonificante e rilassante

Favorisce la vasodilatazione contribuendo a migliorare la circolazione sanguigna

Combatte lo stress

Il bagno turco è sconsigliato alle persone che soffrono di pressione alta o bassa. E’ da escludere per le donne durante il ciclo mestruale. Anche dopo aver svolto attività fisica il bagno turco può avere effetti indesiderati.