L’album Oro Blu ha debuttato alla posizione numero 1 della classifica Fimi dei più venduti della settimana in Italia e ora il rapper genovese è pronto a calcare i palchi della penisola per l’Oro Blu Tour 2022.

Bresh annuncia i concerti che inizieranno il prossimo 29 aprile da Cagliari per proseguire verso Bologna e Marina di Ravenna. Il 25 giugno sarà in concerto a Torri di Quartesolo per poi toccare Genova e Cremona.

L’estate sarà all’insegna della musica dal vivo per Bresh che proseguirà la tournée fino al 2 settembre, ultima data al momento comunicata e attesa a Firenze per Viper Summer Festival.

Successivamente, Bresh si esibirà nei club.

Cinque gli appuntamenti in totale, programmati per il mese di ottobre da Milano a Venaria Reale. I biglietti per i concerti di Bresh sono disponibili in prevendita in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 11.00 di giovedì 17 marzo. La vendita generale dei biglietti è aperta dalle ore 11.00 di venerdì 18 marzo su TicketOne, TicketMaster e Viva Ticket.

I concerti di Bresh per Oro Blu Tour 2022

VENERDÌ 29 APRILE 2022 | CAGLIARI @ POETTO FEST

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2022 | BOLOGNA @ OLTRE FESTIVAL

VENERDÌ 24 GIUGNO 2022 | MARINA DI RAVENNA @ MARINA BAY FESTIVAL

SABATO 25 GIUGNO 2022 | TORRI DI QUARTESOLO (VI) @ LUMEN FESTIVAL

DOMENICA 26 GIUGNO 2022 | GENOVA @ GOA-BOA_THE NEXT DAY

GIOVEDÌ 07 LUGLIO 2022 | CREMONA @ TANTA ROBBA FESTIVAL

DOMENICA 10 LUGLIO 2022 | CAORLE (VE) @ CAORLE SUONICA FESTIVAL

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 2022 | FOSSACESIA (CH) @ SUPPORTER BEACH

GIOVEDÌ 25 AGOSTO 2022 | SERVIGLIANO (FM) @ NOSOUND FEST

VENERDÌ 02 SETTEMBRE 2022 | FIRENZE @ VIPER SUMMER FESTIVAL

MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 2022 | MILANO @ FABRIQUE

VENERDÌ 21 OTTOBRE 2022 | PADOVA @ PADOVA HALL

SABATO 22 OTTOBRE 2022 | NONANTOLA (MO) @ VOX

DOMENICA 23 OTTOBRE 2022 | CIAMPINO (RO) @ ORION

MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2022 | VENARIA REALE (TO) @ TEATRO CONCORDIA