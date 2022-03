Sta girando sui social un nuovo termine, che ha creato dubbi e perplessità tra gli utenti, visto che ora tutti si chiedono quale sia il significato di droppare una foto Instagram. Il social network è al centro di svariante controversie in questi mesi, come quella che abbiamo analizzato non molto tempo fa sul nostro magazine, ma adesso è giunto il momento di focalizzarci su un’espressione sempre più utilizzata tra i giovani. Solo in questo modo, infatti, riusciremo a restare al passo coi tempi.

Cosa sappiamo sul significato di droppare una foto Instagram

Quali sono le informazioni attualmente disponibili a proposito del significato di droppare una foto Instagram? Una ricerca banale e semplice mi ha condotto una conclusione forse deludente per buona parte dei nostri lettori. In pratica, droppare una foto vuol dire semplicemente condividerla. Spesso il termine viene utilizzato nel gergo musicale, per comunicare a tutti che un nuovo pezzo sia stato appena diffuso per tutto.

In altri contesti, invece, l’espressione assume contorni del tutto differenti. Ad esempio, droppare una serie tv significa abbandonarla dopo aver iniziato a guardarla. Il trend del momento, però, è associato al noto social network, motivo per il quale dobbiamo attenerci a queste indicazioni e al significato che viene dato al termine dai ragazzi (prevalentemente minorenni) all’interno della suddetta piattaforma.

Tutto nasce da un modo di dire americano, come ribadito dalle prime fonti che si sono occupati dell’argomento in queste ore. Se vogliamo, una sorta di sinonimo di “sharare“, anche se quest’ultimo tendenzialmente è meno utilizzato dagli utenti italiani. Insomma, nessuna scoperta sensazionale a proposito del significato di droppare una foto Instagram, in attesa che il gergo di questo mondo partorisca qualche nuova trovata. E voi siete soliti usare questa parole con altre accezioni? Fatecelo sapere con un commento a fine articolo.

