Il finale di Tandem 5 su Giallo conclude il crime poliziesco francese con protagonista un’ex coppia che si ritrova a lavorare insieme, si avvicina al finale di stagione.

Stasera, mercoledì 16 marzo, andranno in onda gli ultimi due appuntamenti.

Si parte con l‘episodio 5×11, di cui vi riportiamo la sinossi:

Sulla spiaggia, Léa assiste a un’aggressione e parte all’inseguimento dell’assassino. Arrivato sulla scena del crimine, Paul è sorpreso di non trovare Léa. Erwan gli racconta dell’omicidio di Manon Casal, ma nelle vicinanze hanno trovato qualcosa di Léa. Preoccupato, Paul prova di nuovo a chiamarla e più tardi la scopre priva di sensi. Portata in ospedale, riprende conoscenza, non ha memoria della sua aggressione e crede di essere nel 1996, innamorata di Paul che le ha appena chiesto di sposarlo.