Quando mi ha telefonato Chicco Capiozzo, figlio di Giulio mitico batterista degli Area con Demetrio Stratos, e mi ha detto di avere un progetto musicale non ho avuto dubbi e l’ho immediatamente invitato ad esibirsi dal vivo al Premiato Circo Volante del Barone Rosso. Chicco suona anche lui la batteria, come il padre, e ha in essere alcuni progetti musicali, come tutti i veri musicisti oggi. È venuto insieme al chitarrista FILIPPO TIRINCANTI nell’Ensamble che hanno creato. Al basso Simone Francioni e al sax Simone Lamaida.

Hanno eseguito brani loro e anche due omaggi speciali agli Area, con la storica “Lugio agosto settembre nero”, e a Jimi Hendrix, con una personale interpretazione di “One rainy wish”. Gli altri brani che hanno fatto sono: “Sweet love”, “Reality Planet”, “She’s the one” e “Otherwise”.

Visto poi che Filippo Tirincanti abita a Riccione a ha lamentato la carenza di musica e cultura nella sua città, ho chiamato al telefono CLAUDIO CECCHETTO, che si sta candidando per le elezioni del nuovo sindaco di Riccione, e li ho messi in contatto. Con Claudio come Sindaco, Riccione tornerebbe ad essere la Perla musicale non solo dell’Adriatico.

www.redronnie.tv

