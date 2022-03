Una serie di live di Federico Baroni in ricordo di Michele Merlo: Chilometri Street Tour toccherà alcune delle principali città italiane, ed è organizzato in collaborazione con l’Associazione Romantico Ribelle, nata in ricordo di Michele e presieduta dalla famiglia dell’artista.

Con Chilometri Street Tour, Federico Baroni ricorda l’amico Michele Merlo, al quale ha dedicato anche il nuovo singolo e il video omonimo, Chilometri, da qualche giorno disponibile negli store digitali.



Chilometri è stato rilasciato lo scorso 1° marzo, nel giorno Michele Merlo avrebbe compiuto 29 anni. Il cantante è scomparso l’estate scorsa a causa di una leucemia fulminante.

“Ho iniziato a suonare per strada nel 2014, per 6 anni di fila, in tutta Italia e poi all’estero. È stata l’esperienza più bella della mia vita, ho incontrato persone e vissuto emozioni che non scorderò mai e sapevo che prima o poi, nonostante i contratti discografici, i palchi e le grandi aspettative di questo nuovo progetto, quel desiderio non se ne sarebbe mai andato. Dopo 2 anni, ho deciso di tornare a suonare live per strada e di farlo con un tour attraverso i chilometri dedicato a Michele”, le parole di Federico Baroni che, durante il tour, porterà live anche alcuni dei brani più apprezzati di Michele.

“Portare le sue canzoni in giro per l’Italia era un suo sogno, che insieme a voi, gli amici e il continuo sostegno

dell’Associazione Romantico Ribelle cercheremo di portare dalla strada e mi auguro un giorno fino ai grandi palchi. Insieme a me ci saranno anche alcuni amici, che hanno fatto parte del percorso di Michele e che ringrazio anticipatamente di cuore…insieme a chiunque di voi vorrà fare partire di questo “viaggio”. Ho pensato che questo fosse il modo più bello e diretto per ritrovarsi finalmente di nuovo tutti insieme”, aggiunge.

Le tappe del Chilometri Street Tour

19 MARZO – MILANO, Piazza Duomo

26 MARZO – NAPOLI, Vomero

27 MARZO – ROMA, Via del Corso

2 APRILE – BASSANO DEL GRAPPA (VI), Piazza Libertà

Il tour vedrà unirsi, nelle varie tappe, ospiti a sorpresa, amici e artisti, che ricorderanno Michele Merlo e la sua musica con Federico Baroni. Il Chilometri Street Tour partita il 19 marzo da Milano per fare tappa a Napoli il 26 e il 27 a Roma. L’ultima tappa è attesa per il 2 aprile a Bassano del Grappa (Vicenza), la città Natale di Michele Merlo.