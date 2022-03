Ritornano i concerti di Paolo Nutini in Italia. Il cantautore scozzese ritorna sui palchi italiani ben 7 anni dopo il tour promozionale di Caustic Love (2014), che per il momento è l’ultimo album in studio. Nutini passerà per il Belpaese con 8 date nel mese di luglio.

Date dei concerti di Paolo Nutini in Italia

I concerti di Paolo Nutini in Italia partiranno da Gardone Riviera (BS) in occasione del Festival Tener-A-Mentre e si concluderanno a Taormina presso il Teatro Antico. Ecco tutte le date.

15 luglio 2022 – Gardone Riviera (BS), Festival del Vittoriale

Platea I settore: € 60,00 + diritto di prevendita

Platea II settore: € 52,00 + diritto di prevendita

Gradinata numerata: € 43,00 + diritto di prevendita

Platea non numerata: € 40,00 + diritto di prevendita

Gradinata: € 40,00 + diritto di prevendita

Posto in piedi: € 34,00 + diritto di prevendita 16 luglio 2022 – Pistoia, Pistoia Blues Festival, Piazza Duomo

Tribuna Gold: € 50,00 + diritto di prevendita

Tribuna Dispari: € 45,00 + diritto di prevendita

Posto in piedi: € 35,00 + diritto di prevendita 19 luglio 2022 – Roma, Roma Summer Fest, Cavea

Parterre in piedi: € 37,00 + diritto di prevendita

Tribuna Centrale: € 52,00 + diritto di prevendita

Tribuna mediana: € 46,00 + diritto di prevendita

Tribuna laterale: € 37,00 + diritto di prevendita 20 luglio 2022 – Bologna, Sequoie Music Park

Posto unico in piedi: € 36,00 + diritto di prevendita 22 luglio 2022 – Servigliano (FM), NoSound Fest, Parco della Pace

Posto unico in piedi: € 36,00 + diritto di prevendita 23 luglio 2022 – Trani (TB), Locus Festival, Piazza Duomo

Posto unico in piedi: € 36,00 + diritto di prevendita 25 luglio 2022 – Caserta, Belvedere di San Leucio

Primo settore: € 50,00 + diritto di prevendita

Secondo settore: € 45,00 + diritto di prevendita

Terzo settore: € 35,00 + diritto di prevendita

Quarto settore: € 30,00 + diritto di prevendita 27 luglio 2022 – Taormina, Teatro Antico

Platea: € 60,00 + diritto di prevendita

Tribuna numerata: € 50,00 + diritto di prevendita

Cuscini numerati: € 40,00 + diritto di prevendita

Cavea libera: € 30,00 + diritto di prevendita

Paolo Nutini

Paolo Nutini è nato a Paisley, in Scozia, nel 1987. Il suo nome tradisce le evidenti origini italiane. Suo padre è di origine toscana, più precisamente a Barga (Lucca), mentre sua madre è britannica. Sin da giovanissimo Paolo eredita la passione per la musica da suo padre, che lo incoraggia a unirsi al coro della sua scuola, dove il suo insegnate lo aiuta a migliorare la sua tecnica vocale.

La prima occasione si presenta nel 2003, quando a Paisley viene organizzata una festa di bentornato per il concittadino David Sneddon, vincitore del talent Fame Academy. Sneddon però non arriva, e il pubblico inizia a spazientirsi. Per questo un DJ locale organizza un contest il cui vincitore potrà esibirsi sul palco. Paolo Nutini vince, si esibisce e viene notato dal produttore Ken Nelson. Nutini si trasferisce a Londra e inizia, così, la sua carriera musicale.

Paolo Nutini pubblica 3 album, These Streets (2013), Sunny Side Up (2009) e Caustic Love (2014), imponendosi sulla scena con il suo stile peculiare che coniuga il soul bianco al soft rock. Nel 2014 ha partecipato al Festival di Sanremo come ospite, esibendosi in una cover di Caruso di Lucio Dalla. Ancora prima, nel 2010, è salito sul palco del Concerto del Primo Maggio di piazza San Giovanni a Roma.