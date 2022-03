L’ex top di gamma Samsung Galaxy S21 non è stato dimenticato, anzi. Il nuovo aggiornamento One 4.1 inizia ad essere disponibile per l’ammiraglia dello scorso anno, come messo in evidenza dagli esperti di XDA-Developers, almeno in alcune parti del mondo.

La prima distribuzione

L’aggiornamento One UI 4.1 ha iniziato a essere implementato sulla serie Galaxy S21 in Canada ad oggi 16 marzo. Nei giorni scorsi erano comparse voci secondo le quali il roll-out sarebbe partito esattamente il giorno 15 marzo. Promessa dunque mantenuta, solo con un leggerissimo ritardo. Al momento, l’aggiornamento è limitato alle varianti Snapdragon canadesi (quelle siglate come SM-G99XW) di tutti gli esemplari della serie, dunque Galaxy S21, Galaxy S21 Plus e Galaxy S21 Ultra. Si tratta certamente del via definitivo alla distribuzione anche in altre parti del mondo, compresa l’Europa e anche l’Italia dove dovrebbe arrivare (magari) già in settimana.

Cosa cambia

I cambiamenti apportati dalla One UI 4.1 non sono pochi. Una volta aggiornato all’ultima interfaccia, ogni Samsung Galaxy S21 avrà a disposizione, ad esempio, la funzione Google Duo Live Sharing. Questa consente agli utenti di condividere lo schermo del proprio telefono o tablet con i propri amici, naturalmente nel mentre di una chiamata Google Duo.

La grandissima novità dell’importante update è però l’app Expert Raw, che ora consente una post-produzione di qualità e altamente professionale per tutti gli scatti fotografici. Si potranno più facilmente regolare ISO e tempi di esposizione per gli scatti, modificare le immagini con un tool avanzato. Ad esempio, si verrà anche avvisati se un’immagine che si condivide ha un potenziale problema e verrà proposta anche una soluzione automatica che potrebbe essere un ritaglio o una qualsiasi regolazione.

Sempre One UI 4.1 sui Samsung Galaxy S21 porta con se anche una versione aggiornata di Quick Share per la condivisione file di Samsung e infine la correzione grammaticale e di battitura basata sulla lingua nella tastiera (a patto che si usi quella proprietaria, questo è chiaro). Insomma, non resta che attendere l’aggiornamento per un vero e proprio salto di qualità.

Continua a leggere su optimagazine.com