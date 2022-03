Il nuovo singolo degli Skunk Anansie è Can’t Take You Anywhere. La band britannica lo ha annunciato nell’ultima ora sui social con un brevissimo teaser e un piccolo estratto da ciò che ha tutta l’aria di essere il testo. Can’t Take You Anywhere arriva dopo Piggy, primo singolo che ha rotto il lungo silenzio degli Skunk Anansie.

Il nuovo singolo degli Skunk Anansie sarà fuori domani, giovedì 17 marzo. Chi pre-salva il brano dal link riportato nella bio di Instagram ha la possibilità di vincere un golden ticket per un concerto della band. Ricordiamo, a tal proposito, che gli Skunk Anansie torneranno in Italia il 29 e il 30 giugno e il 1° luglio, rispettivamente a Roma, Padova e Collegno (TO). Tra i fan c’è grande curiosità per le novità discografiche della band di Skin, che con Piggy ha presentato una bomba sonora con approdi su sonorità più contemporanee ma le medesime spinte rock degli album più famosi.

“You call it love with your eyes on fire. Anyone alive fits your desire”, questo l’estratto del testo del nuovo singolo degli Skunk Anansie. L’ultimo album in studio della band britannica è Anarchytecture (2016) sesto album in studio nonché terza opera dopo il successo mondiale Post Orgasmic Chill (1999).

Skin, inoltre, ha parlato di Can’t Take You Anywhere il 9 marzo durante il Chris Evans Breakfast Show. La frontwoman ha svelato che il titolo nella frase è un adagio che vorrebbe dedicare a tante persone. Il brano affronta i problemi della comunicazione: “Oggi è difficile avere un’opinione chiara senza essere anche controversi, per questo puoi essere messo a tacere facilmente”.

Questo e altro è ciò che ascolteremo nel nuovo singolo degli Skunk Anansie: Can’t Take You Anywhere esce domani e potrebbe essere il giorno in cui la band britannica annuncia il nuovo album.